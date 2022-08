A pesar de la convocatoria a paritarias, docentes inician un paro de 72 horas

Desde este martes y hasta el jueves inclusive, miles de alumnos santafesinos de los niveles inicial, primario, secundario y terciario quedarán atrapados como rehenes del conflicto que protagonizan el Gobierno provincial con los gremios docentes, que comenzarán un paro de 72 horas en reclamo de aumento salarial y la urgente convocatoria a paritarias.

Más allá de que el ministro de Trabajo de la Provincia, Juan Pusineri, oficializó el viernes pasado la convocatoria a paritarias a los gremios de la administración central para el 1° de septiembre y los docentes para el día 2 del mismo mes, los sindicatos no dan tregua y piden que la discusión salarial se inicie ahora mismo o habrá paro. Y bueno, no habrá clases ni martes, ni miércoles ni jueves. Y tal como están las cosas, las escuelas permanecerán cerradas del martes al jueves de la semana que viene, tal como lo dispusieron Amsafe y Sadop, sindicatos que iniciaron su plan de lucha la primera semana de este mes. Hasta ahora acumulan 5 días de paro y cuando termine agosto, de un total de 22 días hábiles, solo se habrán dictado clases en 11 de ellos.

La acción gremial fuerte será este miércoles a partir de las 10 frente a Casa de Gobierno, con una movilización de docentes de toda la Provincia bajo la consigna de la reapertura de paritarias, contra el ajuste económico, por el aumento de salarios y jubilaciones, y por mejoras en las condiciones de trabajo.

Los estatales de la administración central también continúan sus medidas de fuerza. La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) ya confirmó que sus afiliados no se presentarán a trabajar ni jueves ni viernes de esta semana. El gremio aseguró que, como es habitual, se garantizarán las guardias mínimas. UPCN viene protestando del mismo modo con paros de 48 horas que se realizaron el jueves 11 y viernes 12, y el miércoles 3 y jueves 4 de agosto.

En tanto, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realiza asambleas en los lugares de trabajo en toda la Provincia para definir las medidas de acción a llevar adelante. En tal sentido, convocó a su Consejo Directivo, con la participación de seccionales, delegaciones y juntas internas, para el este miércoles a las 9:00 hs. a un Plenario provincial.

El Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad (Siprus) y la Asociación de Médicos de la República Argentina (Amra) realizarán esta semana un paro de 48 horas que comenzará hoy y se extenderá hasta mañana sin asistencia a los lugares de trabajo.



DOCENTES ENOJADOS

El secretario general de Amsafé provincial, Rodrigo Alonso, invitó a sacar el gremio a la calle con movilizaciones y concentraciones locales, regionales y provinciales. En declaraciones al noticiero de Next de Rafaela, el dirigente reiteró que el gremio exige la convocatoria urgente a paritarias: "Queremos sentarnos en la mesa de negociaciones ahora, no en septiembre, con una propuesta de recomposición salarial definida".

"También queremos que se frene el ajuste en la modalidad de educación para adultos y que se generen espacios de discusión de políticas educativas", expresó Alonso, que invitó a todos a sumarse a la movilización docente de este miércoles a las 10 frente a Casa de Gobierno. "Queremos visibilizar la problemática que afecta a los docentes santafesinos, la situación ya no se resuelve con adelantamiento de tramos salariales ya previstos en la paritaria. Hasta el mes pasado, la inflación en lo que va del año era del 46% y nuestros ingresos habían registrado un aumento del 30%. Es muy grande la pérdida del poder adquisitivo. Necesitamos recuperar nuestro salario ahora mismo", sostuvo Alonso.

Con respecto a las críticas de las familias de los alumnos por la secuencia de paros, el titular de Amsafe admitió que "nos duelen los días de clases que se pierden, pero sería bueno pensar quién es el responsable del conflicto, en nuestro caso venimos pidiendo adelantar aumentos y reabrir la paritaria desde junio, insistimos en julio y recién en agosto hacemos paros". En tal sentido, acusó al Gobierno provincial de ser "responsable" del conflicto porque "cuando un gremio pide la reapertura de paritarias, una ley establece que a los 15 días se tiene que hacer la convocatoria, por tanto si hay un responsable es el Gobierno de la Provincia, queremos un convocatoria ahora y con propuestas sobre la mesa, reitero en junio hicimos el pedido, en julio nuevamente y no nos dejaron alternativa que hacer paros en agosto".

Asimismo, Alonso admitió que en un momento del año los docentes santafesinos, cuyo sueldo inicial en la actualidad es de 82 mil pesos -está "debajo de la línea de la pobreza", denunció-, era uno de los mejores del país. "Pero ya no porque otras provincias actualizaron los salarios por inflación, aquí en Santa Fe un maestro debe tener 22 años de antigüedad para tener ingresos por encima de la línea de la pobreza", dijo para poner en relieve la gravedad de la situación.

El gobierno de Santa Fe convocó a los gremios a reuniones paritarias, según indicó el ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, para el 1º de septiembre, cuando se reúna con UPCN y ATE. El 2 de septiembre será el turno de los maestros y el 5 de septiembre de los médicos. En este marco, Pusineri había pedido a los gremios que levanten las medidas de fuerza, pero no tuvo eco favorable.