La dueña vio su moto que le robaron y la recuperó

NO COINCIDÍAN. Los efectivos corroboraron los guarismos de la moto y notaron evidentes inconsistencias.

FOTO LA OPINIÓN NO COINCIDÍAN. Los efectivos corroboraron los guarismos de la moto y notaron evidentes inconsistencias.

Agentes del Comando Radioeléctrico tomaron intervención tras un aviso al servicio 911 a las 20.40 del domingo, dirigiéndose al Autódromo de Rafaela, donde a una mujer le pareció ver su moto, la cual le fuera robada días atrás.

Arribados al lugar, los efectivos procedieron a corroborar los guarismos del birrodado notando evidentes inconsistencias.

El exponer la tarjeta verde con el dominio (chapa patente) y el número de motor, estos eran coincidentes con lo expresado en la tarjeta, pero al verificar el número de cuadro, este no coincidía con la documentación exhibida, pero si coincidía con el número declarado por la mujer víctima del hecho cuando realizó la correspondiente denuncia.

Por tal motivo se dio conocimiento al fiscal de turno Dr. Nicolás Stegmayer, quien dispuso que se secuestre el motovehículo, y en cuanto a quien utilizaba la motocicleta -identificado como Nahuel Alberto M. de 24 años- se lo notifique de una causa por el delito de "encubrimiento".

Acto seguido se procedió al traslado de la moto como de Nahuel M. a la Comisaría 1a. ya que el vehículo fue robado en jurisdicción de dicha dependencia, donde se labraron las actas correspondientes.



RECUPERAN UNA

BICICLETA SUSTRAIDA

Un hombre de 44 años domiciliado en barrio Mora, declaró en sede policial de la Comisaría 13ª, que una persona conocida suya le dijo que la moto que le sustrajeron a su hija podría encontrarse en un domicilio de calle Edison al 1200 -barrio Italia-.

La moto había sido hurtada en horas de la tarde del domingo en jurisdicción de la Comisaría Seccional 2a., y desde allí se informó que en calle 3 de Febrero intersección con calle Storero, habían sustraído una bicicleta con las mismas características a la descripta, de la cual fue víctima una jovencita y que el hecho fue en consonancia con un "hurto calificado".

Librada comunicación con el Dr. Nicolás Stegmayer, este dispuso que se realice una entrevista domiciliaria en la vivienda de calle Edison al 1200, por lo que los numerarios actuantes se hicieron presentes en dicho domicilio siendo atendidos por una mujer de 28 años quien no opuso reparo alguno para que se realice una inspección, la cual arrojó resultados positivos, procediéndose al formal secuestro de una bicicleta SLP de color blanca con letras rosas, modelo 100 Pro Lady.

Seguidamente, el fiscal Stegmayer, dispuso que no se tomen medidas legales momentáneamente con la mujer domiciliada en este último inmueble, pero que se tome una entrevista a ella y a su pareja. Finalmente, el fiscal determinó que se proceda a la entrega de la bicicleta a su legítima propietaria.