Atlético y un punto que no suma

Atlético de Rafaela no logra despegar de la parte baja de la tabla de la Primera Nacional y si bien la fecha se presentaba favorable para ganar ante un Atlanta que también llegaba con la necesidad de victoria, y alejarse del fondo, sólo le alcanzó para igualar 0 a 0. Y el punto tiene sabor a poco ya que la Crema sigue a sólo dos unidades del descenso.

En un encuentro mediocre, con mucha lucha y disputa en el medio campo, hubo pocas emociones. Una por bando. Primero lo tuvo Atlético, en los pies de Mauro Albertengo. Corrían los 38 minutos de la primera parte y Salvá sacó rápido para la trepada de Soloa, quien terminó asistiendo al delantero de Egusquiza pero el portero rival lo atoró abajo para evitar la definición. En el complemento, el arquero albiceleste también tuvo una importante y fundamental intervención, cuando Gonzalo Klusener se filtró entre los centrales y definió ante la salida de Salvá, que se terminó quedando con el balón.

Y los dos tuvieron sus oportunidades con disparos de media distancia, que se fueron apenas desviados. Galeano, a los 8 del complemento, y el Bicho Aguirre, sobre los 16, que le dio desde 25 metros en un interesante intento cuando pisar el área rival era una ‘utopía’.

Los dirigidos por Ezequiel Medran tuvieron carácter para plantarse en un terreno complicado, ante un rival que no venía atravesando por su mejor momento pero que se mostró ordenado y con buen criterio a la hora de manejar la pelota. La ‘Crema’ volvió a sumar tras dos derrotas al hilo y eso es positivo, ahora, deberá revalidar lo realizado anoche en Villa Crespo, sumando una victoria cuando enfrente al Santo Sanjuanino en Alberdi el próximo domingo a la nochecita.



Síntesis del encuentro:



ATLANTA: Francisco Rago; Matías Molina, Rodrigo Colombo, Martín García y Federico Perinciolo; Juan Galeano, Federico Marín, Evelio Cardozo y Alejo Dramasino; Julián Marcioni y Gonzalo Klusener. Suplentes: Nicolás Sumavil, V. Gelos, Gabriel Carrasco, Maximiliano González, Iván Gorosito, Daniel Saggiomo. DT: Mauricio Giganti.



ATLÉTICO DE RAFAELA: Julio Salvá; Juan Galetto, Fabricio Fontanini, Mauro Osores y Federico Torres; Ayrton Portillo, Facundo Soloa, Nicolás Aguirre y Guillermo Funes; Gonzalo Lencina y Mauro Albertengo. Suplentes: Nahuel Pezzini, Jonatan Fleita, Mateo Castellano, Nicolás Laméndola, Alex Luna. DT: Ezequiel Medrán.



Goles: no hubo.

Cambios: ST Jonás Aguirre x G. Funes (AR), 20m Emiliano Romero x Aguirre (AR), Juan Bisanz x Cardozo (A), 34m Lucas Ríos x Dramisino y Nicolás Medina x Marcioni (A), 38m Agustin Alfano x Lencina (AR), 47m Franco Faria x Portillo (AR).



Amarillas: Martín García, Franco Perinciolo, Federico Marini (A); Guillermo Funes, Facundo Soloa, Ayrton Portillo, Emiliano Romero, Jonás Aguirre (AR).



Estadio: León Kolowski.

Árbitro: Sebastián Zunino.

Asistentes: Juan P. Millenaar y Marcelo Errante.

Cuarto árbitro: Eduardo Gutiérrez.