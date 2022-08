Repercusiones entre referentes opositores

BUENOS AIRES, 23 (NA). - Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron ayer la pena de 12 años de prisión para la vicepresidenta Cristina Kirchner, algo que fue celebrado por los principales referentes de la oposición.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, escribió en su cuenta de la red social Twitter: "No hay golpe de puño, amenaza e insulto de la vicepresidenta que tuerza el valor que tiene la Justicia independiente para los argentinos".

Otro dirigente del espacio opositor que se manifestó fue el diputado nacional Martín Tetaz, que señaló: "12 años. Será Justicia".

Por su parte, Waldo Wolff, uno de los dirigentes opositores más críticos contra la presidenta del Senado, también tuiteó y citó a Luciani: "Señores jueces, este es el momento. Es corrupción o justicia. Ustedes tienen la decisión".

Alfredo Cornejo, presidente del interbloque JxC en la Cámara alta, apuntó contra el pedido de la ex presidenta para ampliar su indagatoria: "Ya no es posible procesalmente. Lo que busca es montar un circo para sus fanáticos. La mayoría de los argentinos ya no le cree más su relato y solo esperan que se haga justicia".

Mientras que la diputada nacional Paula Oliveto le pidió a la ciudadanía que "rece" por los fiscales: "Las presiones son muy grandes y estos fiscales las han sobrellevado con honor. No permitamos que la oscuridad y la violencia nos dejen sin justicia y sin República".

También se sumó el libertario Javier Milei: "Estamos frente a un momento bisagra para la historia del País, en el que por fin la justicia se empieza a imponer sobre los corruptos. Tampoco olvidemos que la corrupción es inherente a la existencia del Estado. Espero ver caer a todos los corruptos y sus socios políticos".