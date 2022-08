Hubo tensión e incidentes frente a la casa de Cristina

BUENOS AIRES, 23 (NA). - Momentos de extrema tensión se vivieron ayer frente al edificio donde reside Cristina Kirchner en el barrio porteño de Recoleta, cuando un grupo de personas se manifestó en contra de la vicepresidenta y otro a favor, luego de que se conociera el pedido de 12 años de prisión por parte de los fiscales que actúan en la causa de la obra pública.

Militantes de Cristina Kirchner llegaron al lugar a última hora de la tarde, luego de que allí se encontraran desde más temprano personas manifestándose contra la ex mandataria, haciendo sonar cacerolas.

Según pudo confirmar NA, la vicepresidenta se encontraba en su casa al momento de los incidentes.

En ese momento, efectivos policiales intercedieron para que no se produjeran enfrentamientos entre las facciones frente al domicilio de la ex jefa de Estado en calle Uruguay al 1300 en el barrio porteño de Recoleta.

Los agentes hicieron un cordón para mantener separados a ambos bandos. En ese marco, se registraron forcejeos, incidentes y los efectivos policiales arrojaron gas pimienta.

Además, se produjo la detención por parte de la Policía de la Ciudad del diputado provincial Adrián Grana, del Frente de Todos.

Fuentes de la fuerza señalaron a NA que fue demorado por alrededor de una hora y luego liberado, ya que tiene fueros por ser legislador provincial.

"Estamos defendiendo la casa de Cristina", afirmó el diputado bonaerense en momentos en que era llevado por efectivos policiales con un precinto a modo de esposas en las muñecas.

En declaraciones a la prensa, el legislador denunció: "La Policía, en vez de desalojar a los que agreden, nos empujan a nosotros. Nos reprimieron".

"Che gorila, che gorila, no te lo decimos más, si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar", cantaban los manifestantes del Frente de Todos, que anunciaron que iban a quedarse durante la noche en las inmediaciones de la casa de la ex mandataria nacional.