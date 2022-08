Terminal de Ómnibus: la oposición quiere saber sobre el dinero para su reparación

Con la firma de los Concejales: Germán Bottero, Leonardo Viotti, Ceferino Mondino, Miguel Destéfanis y María Alejandra Sagardoy, todos de Juntos por el Cambio, y de Lisandro Mársico, por el Frente Progresista, ingresó al Cuerpo una Minuta de Comunicación solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal que, “a través del área que corresponda, proceda a informar respecto al Decreto N° 52.547, del 27 de octubre de 2021, que ratificó el convenio de asistencia técnica económica y financiera para la ejecución del proyecto obra de refacción de la Terminal de Ómnibus de Rafaela, celebrado entre la Municipalidad y el Ministerio de Transporte de la Nación, en los siguiente:--Si efectivamente se recibieron los fondos de la Nación para ejecutar las obras de refacción de la Terminal de Ómnibus de Rafaela citadas en el convenio y que según informes dados al Concejo Municipal ascenderían a $ 104.136.080--En caso de no haber recibido dicho fondo, informar sobre la situación del mismo, si se está pronto a recibir y en caso de no tener noticias qué acciones se están llevando a cabo para recibirlo.--Si se presentó el proyecto técnico y si fue aprobado por el Ministerio de Transporte de la Nación.--Si se llevaron a cabo los procesos licitatorios o de contratación para dicha obra.--Si la posibilidad de realizar los trabajos previstos se mantiene, ¿cómo se ajustaría el proceso inflacionario? O por el contrario, ¿deberán disminuir los trabajos previstos?FUNDAMENTOSEn la argumentación del pedido de informes, los opositores realizan un raconto con el trámite que tuvo el convenio hasta ser ratificado por el Concejo para luego perderse en el mayor de los misterios.--En junio de 2021, el arquitecto Diego Martino, secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano de la Municipalidad de Rafaela, presentó al Concejo Municipal, el proyecto de refuncionalización de la Terminal de Ómnibus post pandemia.--El 25 de noviembre, el Concejo Municipal de Rafaela refrendó por unanimidad a través del Proyecto de Ordenanza N°5330, el Decreto N° 52.547 ratificando el contenido del convenio de asistencia técnica, económica y financiera para la ejecución del proyecto de obra “Refacción de la Terminal de Ómnibus de Rafaela - Santa Fe” que fuera suscripto en fecha 27 de octubre de 2021 entre la Municipalidad de Rafaela y el Ministerio de Transporte de la Nación.--Por este acuerdo, el Ministerio aportaría los fondos para la ejecución de las obras, la suma de $ 104.136.080 quedando a cargo de la Municipalidad de Rafaela llevar a cabo los procedimientos licitatorios o de contratación, para llevar adelante la obra.--El Concejo Municipal de Rafaela también aprobó la autorización para la ejecución de la obra y las adecuaciones presupuestarias para el ingreso del dinero, y como contraprestación del concesionario por dichas mejoras, el Concejo incluyó en la Ordenanza N° 5.330, que el privado que explota la concesión de la Terminal debía disponer de un espacio para que funcione el consultorio de las comisiones médicas que están funcionando en el ITEC, una oficina de turismo, una oficina de defensa del consumidor, y que en los últimos 5 años se provea de paneles fotovoltáicos para generar la energía de la parte interior de la Terminal.--Lamentablemente, el día 3 de agosto de 2022, a través del medio de comunicación local, “Diario La Opinión”, nos enteramos que el fondo que debía enviar la Nación a la obra de refuncionalización de la Terminal de Ómnibus, supuestamente, no fue girado a la Municipalidad de Rafaela.Finalmente, se indica, y lamenta, que “el Concejo Municipal no ha recibido ninguna información sobre la situación y preocupados ante la necesidad de acceder a la verdad ante los hechos acontecidos y siendo parte interesada en que se lleve adelante dicha obra, es que solicitamos al Ejecutivo la información que detallamos en esta Minuta”.