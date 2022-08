La Emergencia en Seguridad Vial tuvo despacho y se convertirá en Ordenanza

Dos semanas atrás, el Gobierno municipal ingresó al Concejo la Emergencia Vial, pero los bloques del Frente Progresista y Juntos por el Cambio cuestionaron algunos artículos y para aclararlos pidieron una reunión con el Secretario de Gobierno, Jorge Muriel.

El funcionario concurrió el pasado viernes al encuentro con los ediles y en ese marco se le pidió información pormenorizada sobre los bienes y los servicios a los que se refiere la Ordenanza y los opositores plantearon que no estaban de acuerdo con la vigencia de un año y la prórroga automática si el Concejo no lo objetaba.

Con la premura que desde el Ejecutivo se tiene para actuar y frenar la siniestralidad que se observa en las calles, Muriel se comprometió a hacerles llegar los datos requeridos en la mañana de ayer para que se le de un pronto despacho.



LAS MODIFICACIONES

Vale recordar que el artículo 1° de la Ordenanza declaraba “la emergencia en materia de Seguridad Vial en la ciudad de Rafaela, durante el período de 1 año desde su sanción, el cual quedará prorrogado automáticamente por otro período de tiempo de igual duración, excepto disposición legal en contrario, emanada del Cuerpo legislativo. El nuevo texto dispone que el plazo se reduce a solo 6 meses

Por el artículo 2°, el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) pedía autorización para “contratar en forma directa todos aquellos bienes y/o servicios orientados a la prevención y control de comportamientos contravencionales y a mejorar las condiciones de seguridad en los distintos barrios de la ciudad”.

Pero en la redacción definitiva se detalla taxativamente a qué bienes, y en qué cantidad, se van a adquirir.

Por el lado de los servicios a contratar se incluye el pago de adicionales a la policía, cuya presencia en los operativos es clave ante la agresividad que muestran algunos conductores; el alquiler de planchadas, para el transporte de los vehículos secuestrados, y la reparación de vehículos, entre otros ítems.



MONDINO PIDE

UN PLAN

Con los datos aportados desde la Secretaría de Gobierno parecía que ya no habría ningún sobresalto hasta que el edil Ceferino Mondino expresó su disconformidad porque no fueron respondidos sus planteos para conocer, por un lado, cuál es el “punto de quiebre” estadístico que indica la necesidad de declarar una emergencia y, por otro, cuál es el “método” que se va a aplicar para mejorar la accidentología que muestran las calles de nuestra ciudad.

“Yo había pedido el plan integral estratégico de trabajo para corregir esta situación. El método, el camino, la estrategía para modificar esta preocupante situación, porque sino parece que todo se hace ‘al voleo’ y dentro de un tiempo no vamos a poder evaluar si el camino, la estrategia elegida para revertirla dio o no dio resultado”. ¿Cómo vamos a saber si fue acertado o se debe cambiar el plan?, señaló el Concejal “amarillo”.

Y fue por más, al sostener con énfasis: “lo quiero por escrito no con palabras y se lo plantee a Muriel porque son dos cosas separadas” y como ejemplo citó: “cuando haces una casa primero se confecciona el plano y después viene presupuesto y acá lo que falta es el plano y le estamos dando el presupuesto”.

Quien le salió al cruce fue Martín Racca, del PJ, y le recordó que el secretario de Gobierno le presentó al Concejo, hace un mes atrás, los resultados primer trabajo realizado por el Observatorio Vial, que muestran el nivel de accidentología y los puntos conflictivos de la ciudad y comentó: “estamos en una emergencia que no puede esperar porque hay vidas que están en juego en las calles, entonces no se puede perder tiempo”.

La respuesta del oficialista provocó la reacción de Lisandro Mársico (PDP- Frente Progresista) y con fuerte tono de crítica le recordó a Racca: “hace 10 años que lo venimos reclamando y la situación actual es consecuencia de las malas políticas de esta gestión. ¡Qué tarde les agarró el apuro!” y lamento: “vamos de mal en peor. La situación de la accidentología no es nueva en esta ciudad. Hay que mirar los datos de los años pasados y cada vez es más grave”.



SORPRESAS

Con la intención de cerrar el tema, Leonardo Viotti (JxC) expresó: “creo que por un tiempo hay que darle las herramientas necesarias para que actúen y de paso le ahorramos dinero al Municipio con una licitación con precios más altos” y manifestó en nombre de su bloque: “vamos a darle la emergencia, pero por seis meses y después veremos”, pero nada dijo a favor ni en contra sobre el pedido de Mondino, actitud que no cayó nada bien en el hombre el dirigente del PRO.

Enseguida, el peronista Juan Senn aceptó el plazo y propuso que una eventual prórroga quede “ad referendum” del Concejo y encontró eco favorable de todos sus pares.

En el final, llamó la atención que desde el bloque oficialista, a través del edil Senn, se ofreció agregar otro artículo para crear una Comisión de seguimientos de los recursos, con dos Concejales de la oposición, pero las bancadas de JxC y el PDP no lo consideraron necesario y optaron por establecer la obligación de la Secretaría de Gobierno de hacer llegar a los ediles, mediante la Carpeta Legislativa, un informe mensual los recursos que le otorga la Ordenanza.



MÁS DESPACHOS

Sin inconvenientes tuvo consenso y llegará a la sesión de pasado mañana una Ordenanza del Ejecutivo que pide al Concejo se refrende el convenio entre la Municipalidad y la empresa Basso SA para llevar a cabo los trabajos de Pavimentación en el tramo de la colectora avenida Fanti entre Martín Oliber y Francisco Peretti, más una dársena lateral para mejorar el acceso a las oficinas de la empresa.

La firma valvulera aportará los materiales necesarios y el Municipio la mano de obra para realizar los trabajos.

El otro asunto oficial en agenda en la agenda legislativa de esta semana, que también será sancionado el jueves, es la Ordenanza que autoriza al Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) “a transferir en calidad de donación a la Municipalidad de Rafaela la suma de $ 48.169.652,31 (equivalentes al 30 de junio de 2022), monto con el que se cubrirá el pago de los certificados de obra respectivos a la licitación pública de "Obras de infraestructura básica para el desarrollo de una urbanización de 315 lotes en el noroeste de la ciudad”.

La licitación de los trabajos ya fue adjudicada y ahora la Municipalidad de Rafaela tiene que abonar la suma mencionada, pero, al no tenerlos, los recibe en donación del IMV, que los recuperará con el cobro de las cuotas que se les cobre a aquellos que resulten beneficiados de los lotes.

Igualmente, superó el trámite de Comisión el proyecto de los bloques Juntos y Frente de Todos que solicita al DEM “analice la factibilidad de instalar estaciones de reparación de bicicletas en espacios públicos vinculados a la red de ciclovías.

Brenda Vimo (PJ) sostuvo que “es algo que se está viendo en distintas ciudades del mundo y hay que encontrar lugares estratégicos en ciclovías y ciclocarriles para instalar infladores y herramientas”.

Mársico sugirió que se traslade a “una Ordenanza para que no se diluya con el tiempo y sea más vinculante” y fue aceptado.



EL TREN FANTASMA

Una de las tres Minutas de Comunicación presentadas por Mársico (todas recibieron despacho) le solicita al DEM que “evalúe la posibilidad de colocar una o más cámaras de seguridad, según se estime conveniente, en el espacio público ubicado en la intersección de la ciclovía y calle Beltramino, más concretamente en la parte trasera del muro identificatorio del Barrio Fátima”.

Por la segunda reclama que se proceda a “reparar los bancos ubicados en el espacio público ubicado en la intersección de la ciclovía y calle Beltramino, más concretamente en la parte trasera del muro que identifica el Barrio Fátima”, que fueron “objeto de vandalismo, por lo que resulta necesaria su reparación”

Finalmente, el edil requiere al Gobierno local que reponga “las luces correspondientes a las columnas ubicadas en el Parque Balneario, sobre todo en los sectores Sur Este y Sur Oeste, donde la totalidad de las luminarias están fuera de servicio y por lo tanto el sitio está completamente a oscuras en las horas nocturnas”.

“El Parque Balneario es el “tren fantasma”. No sé si no lo ven o qué pasa”, disparó.

Senn le contestó que el problema es como consecuencia que “se robaron los cables, pero el Municipio ya hizo una licitación para adquirir columnas de concreto con cables de aluminio que van por dentro para evitar robos”.

No tuvo despacho el reconocimiento a la Asociación de Ferromodelistas y Amigos del Ferrocarril de Rafaela (AFAFR), que promovió Mársico porque se aguarda confirmación de fecha para que puedan concurrir al recinto a recibir la distinción.