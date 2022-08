Se vienen los octavos y el duelo 9 de Julio - Ben Hur

A partir del domingo 28 de agosto se disputarán los octavos de final de la Copa Santa Fe, cruces que se definirán a un partido. Cuando todavía están los ecos de la bochornosa tarde del sábado por los hechos de violencia a la finalización del partido que Atlético le ganó a Sportivo Norte por 4 a 2, nos aprestamos a vivir el domingo otro partido que seguramente tendrá un gran marco de público como 9 de Julio y Ben Hur, desde las 11 en el estadio Germán Soltermam.

Indudablemente ya al ser cotejos que se definen en solamente 90 minutos, tienen un ingrediente especial y en el caso de el León y la BH con el condimento extra que son los equipos más encumbrados en el actual torneo liguista, y que se están preparando para el Regional Amateur donde intentarán una nueva chance de pelear por el ascenso.

La organización del torneo, por otra parte, ya informó que Unión de Sunchales jugará el 4 de septiembre con Unión de Santa Fe, mientras que no hay fecha aún para Romang F.C. vs. Atlético de Rafaela y Libertad de Sunchales vs. Colón.



EL PROGRAMA DE OCTAVOS

Domingo 28: 9 de Julio vs Ben Hur, 11:00. Estadio: Germán Soltermam.

Studebaker vs Central Córdoba de Rosario, 15:00. Estadio: Studebaker.

Atlético Carcarañá vs Rosario Central, 15:00. Estadio: Atlético Carcarañá.

Domingo 4 de septiembre: Unión de Sunchales vs Unión de Santa Fe, 15:30. Estadio: Unión de Sunchales; Atlético San Jorge vs Argentino de Rosario.

Días y horarios a confirmar: Romang FC vs Atlético de Rafaela. Estadio: Romang; Libertad de Sunchales vs Colón, Estadio: Libertad de Sunchales y Sportivo Las Parejas vs Newell's. Estadio: Sportivo Las Parejas.



14 CONFIRMADOS PARA EL REGIONAL

Por el momento la provincia de Santa Fe tiene 14 clubes confirmados para participar en el Regional Amateur que tiene fecha de inicio estipulada para el 16 de octubre. De ellos, cinco son de la Liga Rafaelina: 9 de Julio, Ben Hur, Libertad (licencias deportivas), Quilmes, Sportivo Norte (clasificaciones anuales) y Ferrocarril del Estado (invitación especial).

Los demás son: Sport club Cañadense; Williams Lemmis de Las Rosas; Atlético San Jorge; Náutico El Quillá de Santa Fe; La Perla del Oeste de Recreo; Universidad Nacional del Litoral de Santa Fe; Sportivo Pueyrredón de Venado Tuerto; y un equipo de la Liga Paivense a definir.

Además, tienen intenciones de participar: Atlético Carcarañá; Coronel Aguirre de Villa Gobernador Gálvez y Juventud de Esperanza.