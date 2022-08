El bisoño al acecho

Hace rato no escribo. Nada en particular. Al contrario. Utilice el tiempo en pensar como reinventarme para que las notas sean cortas y claras. Porque hoy nadie cuenta con tanto tiempo. Entonces, detallar en un papel no puede ser el camino porque me abusaría del tiempo del lector, o sea de ustedes. Por ello, prefiero ser directo y práctico desde ahora en más, o hasta un nuevo cambio en mi narrativa. Con la intención de estar “más allá del bien y del mal” y expresarme sin censura (en parte como siempre lo hice”) vuelvo al ruedo aclarando lo imperativo que deseo ser.

Y en esta semana me pasaron algunas cosas para comentar. Antes una pequeña introducción: cuando dictaba cursos o compartía mesa de trabajo en diferentes áreas del deporte, siempre, tanto colegas como alumnos me dijeron lo práctico para explicar. Créanme, en un papel y escribiendo nos es para nada sencillo.

¿Saben que los nombres de los ejercicios los traemos arrastrados de España? Más que nada para ser entendidos, porque es nuestro idioma (aunque para ser especifico es el castellano). En fin. Salvo pequeños cambios en la dialéctica como jalón por tirón nos entendemos igual. Pero casi en un 90% los tirones son de espalda como cuerpo agonista. Y la prensa sobre la presión que ejerce el peso es de pecho. Dicho de otro modo, tirón es espalda…, press de empuje es pecho y en los dos casos los hombros estarán involucrados. Mencionando a los músculos antagonistas pecho/ espalda en este caso particular. Y de aquí un disparador más. El agarre es indispensable para donde puede ir el reclutamiento de fibras musculares como su funcionabilidad. Si tiras a destino pierdes ejecución salvo que tengo un porque para hacerlo. El control dice mucho y la ejecución lo hace todo. Pero no todo es igual. Si el pecho se expande abriendo los brazos como esperando un abrazo de oso, ¿ustedes entienden el mecanismo y su biomotricidad?, o lo hacen a destino. Les dijeron es así sin mediar morfología, dificultad, intensión, el famoso para qué. En síntesis, todo no da igual porque los resultados se demuestran en el trabajo. Estoy convencido que pocos entienden para que lo hacen. No todos los ejercicios son para todos. Todos no lo deben hacer de una misma manera y, lo más importante, no existe ejercicio que no sirva o sea malo, todos algo dejan, hasta si es erróneo en su ejecución.