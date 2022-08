Botones físicos son más fáciles de manejar que las pantallas

La falta de pantalla táctil es un elemento muy criticado por los testers de autos en la actualidad. También por los compradores, que muchas veces eligen vehículos por la inclusión de una central multimedia. ¿Será por facha o por practicidad?

Una revista sueca llamada Vi Bilägare acaba de realizar una prueba que detectó que los botones físicos en las consolas centrales de los vehículos son más fáciles de manejar que las pantallas táctiles presentes en los autos modernos.

El estudio consistió en la prueba de once vehículos modernos con pantallas de infoentretenimiento sensibles al tacto contra un Volvo V70 de 2005 para ver cuál era el más fácil de operar. Y para averiguarlo, pidió a los conductores de cada vehículo que realizaran una serie de tareas sencillas.

Se pidió a los conductores que activaran el asiento con calefacción, aumentaran la temperatura en la cabina en dos grados y encendieran los descongeladores; que enciendan la radio y la ajusten a una estación específica; que reestablezcan la computadora de viaje; y que bajen el panel de iluminación de instrumentos a su nivel más bajo.

En el Volvo V70 de diecisiete años de antigüedad, el conductor tardó solo 10 segundos en realizar todas las tareas. A una velocidad de 110 km/h, pudo lograr todo eso en 300 metros.

Solo dos vehículos modernos llegaron a los 10 segundos de ese tiempo y en el vehículo de peor rendimiento, el conductor tardó 44,9 segundos en realizar todas las tareas. En ese tiempo, el vehículo había recorrido 1,3 km.

Como ya se sabe, ese es el tiempo que el conductor pasa en gran parte sin mirar hacia el frente y centrándose en cambio en navegar por los sistemas. Además, dado que los botones brindan señales físicas, son más fáciles de operar solo con el tacto.

Sin embargo, no todas las pantallas resultaron malas. La publicación encontró que el Volvo C40 y el Dacia Sandero funcionaron de manera muy similar al viejo V70. Les tomó 13,7 y 13,5 segundos, respectivamente, ajustar esas funciones.

En todos los vehículos con sistemas de infoentretenimiento con pantalla táctil probados, los conductores tardaron un promedio de 24,7 segundos en realizar todas las tareas requeridas, casi 2,5 veces más que con el sistema sin pantalla. Esa puede ser la tarea más importante que los diseñadores de vehículos tienen ahora por delante.

En esta línea, la marca francesa DS ya avisó que eliminará todas las pantallas de sus futuros interiores. “Es una gran tendencia en este momento tener muchas pantallas, pero creo que es un poco estúpido, porque de hecho no tener más salpicadero, solo una pantalla grande, no es nuestra filosofía dentro de DS”, dijo el diseñador de la marca, Thierry Métroz. (Fuente TN Autos)