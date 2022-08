Incentivos para obras que se hagan lejos de Buenos Aires

BUENOS AIRES, 23 (NA). - El ministro de Economía, Sergio Massa, aseguró que el blanqueo para la construcción otorgará más incentivos a aquellos emprendimientos que se desarrollen lejos de la ciudad de Buenos Aires.

Massa dijo que el objetivo del Gobierno es "transformar el ahorro dormido -que muchas veces no está blanqueado- en inversión y trabajo".

El funcionario agregó: "Pero también queremos que sea una ley federal; cuanto más lejos de Buenos Aires sea la inversión, más grandes serán los incentivos".

"La región metropolitana concentra a la mayoría de los argentinos y tenemos que federalizar a la Argentina, generando las mismas condiciones en todo el país", enfatizó.

El titular del Palacio de Hacienda se expresó en estos términos durante un acto realizado en la localidad bonaerense de San Fernando, con motivo de la promulgación de la ley que extiende por un año el blanqueo para la construcción.

En ese marco, anticipó que entre hoy y mañana, el Ministerio que lidera y la AFIP van a brindar detalles sobre la extensión del blanqueo.

Además, advirtió que "es más fácil ahorrar en ladrillos que andar pasando de generación en generación en operaciones financieras. Mucho más, cuando se trata de un sector que es madre de industrias".

"Eso pretende esta ley: facilitarle la vida a aquellos que tienen miedo a la AFIP o tienen un dólar o un peso guardado, para que lo pongan en trabajo y producción", añadió.

También dijo que la norma "no pretende un borrón y cuenta nueva, sino que busca que el ahorro de los argentinos se transforme en trabajo".

Massa resaltó la necesidad de lograr que la inversión pública en la construcción "venga acompañada de inversión privada, de desahorro financiero transformado en ahorro productivo".

El ministro subrayó que, en todo el país, existen hoy 430.000 trabajadores registrados en la industria de la construcción, "mucho explicado en inversión pública".

Y confió en que cuando termine la prórroga del blanqueo, dentro de un año, haya 450.000 trabajadores registrados y 1,5 millón de metros cuadrados construidos en cada una de las provincias.

Para lograr ese objetivo, convocó a empresarios, desarrolladores, trabajadores y gobiernos locales a que brinden apoyo a esta iniciativa de la Casa Rosada.

El titular del Palacio de Hacienda sostuvo que el principal objetivo de la norma será "transformar el ahorro dormido que muchas veces no está blanqueado frente al fisco en inversión y trabajo".

"Es una ley que pretende que el ahorro de los argentinos se transforme en miles y miles de cascos amarillos a lo largo y ancho de la Argentina", finalizó.