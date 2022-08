Completaron la fecha 8 de Primera A y se definió el torneo Clausura en la B

Ayer se produjo la octava fecha del torneo Clausura de Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol. En el Germán Soltermam, el 9 de Julio derrotó 2-0 a Peñarol y le sigue los pasos a Ben Hur, único líder con 20 puntos. Los goles para la victoria del León fueron anotados por Gastón Monserrat (21m PT) y Gino Carignano (46m ST). En Reserva fue 1 a 1.

En otro juego, Argentino Quilmes y Libertad igualaron 3 a 3 en un partidazo disputado en el Agustín Giuliani. Para el Cervecero, que terminó con diez por la expulsión de Kevin Acuña (20m ST), anotaron Diego Meza (13m PT), Manuel Bustos (38m PT) y Lautaro Ocampo, de penal (38m ST). Para la visita lo hicieron Alfio Lehmann (5m ST), Hugo Góngora (15m ST) y Enzo Fernández (36m ST). En Reserva ganaron Los Tigres 4 a 1.

El que no la pasó bien en Aldao fue Ferrocarril del Estado, que cayó 3 a 1. Los tantos de la victoria del Deportivo fueron marcados por Triverio (35m PT) y Carlos Fragata (29m ST y 38m ST). Para los de barrio Los Nogales anotó Fernando Romero (45m ST). Se fue expulsado Aragoni (45m PT). En Reserva fue 2-0 para Ferro.

Otro partido: Florida de Clucellas 2 (Giuliano Saccone de penal y Facundo Vocos) vs Talleres María Juana 1 (José Wassinger).



LOS ADELANTOS. MIÉRCOLES. Arg. Vila 2 vs Atl. Rafaela 2, Pardo 1 vs Sportivo Norte 2. JUEVES. Unión 4 vs Deportivo Ramona 0. VIERNES. dep. Tacural 1 vs Ben Hur 2, Atlético María Juana 0 vs Bochófilo Bochazo 1.



LAS POSICIONES: Ben Hur 20, puntos; 9 de Julio 17; Deportivo Norte 13; Ramón 13; Ferro 12; Libertad 12; Quilmes 12; dep. Tacural 12; Atlético de Rafaela 11; marrón 11; Unión 11;Dep. Aldao 11; Peñarol 10; Bochazo 8; Arg. Vila 7; Atlético (MJ) 6; Florida de Clucellas 5; Talleres (MJ) 4.



PRÓXIMA FECHA (9º): Bochazo vs Florida, Talleres MJ vs Arg. Vila, Atlético vs Quilmes, Libertad vs 9 de Julio, Peñarol vs Tacural, Ben Hur vs Brown, Sportivo vs Unión, Ramona vs Aldao, Ferro vs Atlético (MJ).



PRIMERA B

En la tarde de ayer se jugó la novena y última fecha del torneo Clausura, instancia en la cual Argentino de Humberto se consagró campeón de la zona Norte y La Hidráulica de Frontera de la zona Sur. En Reserva los respectivos campeones fueron Independiente San Cristóbal y Deportivo Josefina.



ZONA NORTE. Viernes. Dep. Bella Italia 1 vs Independiente Ataliva 2. Ayer. San Isidro 2 vs Belgrano 3, Moreno de Lehmann 0 vs Arg. de Humberto 3, Tiro Federal 2 vs Ind. San Cristóbal 3.



POSICIONES: Arg. Humberto 18, puntos; Ind. San Cristóbal 16; Belgrano 15; Sp. Roca 14; Moreno 12; Ind. Ataliva 11; Bella Italia 9; Tiro Federal 3; San Isidro 1.



ZONA SUR. Ayer. San Martín 2 vs Atlético Esmeralda 4, Dep. Susana 0 vs La Hidráulica 1; Def. de Frontera 2 vs Juventud Unida 1, Sp. Libertad EC 2 vs Zenón Pereyra 2, Sp. Santa Clara 1 vs Dep. Josefina 1.



POSICIONES: La Hidráulica 25, puntos; Atl. Esmeralda 24; Santa Clara 13; San Martín 12; Josefina 12; Susana 11; Juventud Unida 8; Zenón Pereyra 8; Libertad CE 6; Def. de Frontera 4.