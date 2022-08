Varela: “Esto ya se esperaba”

Se sabía que en la revancha entre Atlético de Rafaela y Sportivo Norte se podían llegar a registrar incidentes. De hecho, los hubo. Por eso, en la previa se pensó ‘fríamente’ en el operativo policial, aunque con el diario del lunes, se ve que falló…

“Esto ya se esperaba, se habló en la semana, incluso antes del partido de ida”, señaló Marcelo Varela, el entrenador de Sportivo Norte, uno de los detenidos tras las trompadas dentro del terreno de juego con la policía.

“Tendría que haber sido un partido tranquilo, una fiesta, hubo muchas emociones y siempre pasa algo, tenemos que aprender a comportarnos como hinchas, nosotros como personas dentro de la cancha pero es muy difícil cuando uno ve que tiene a la familia en la tribuna y hay disparos, a cualquiera le puede llegar a pasar y es complicado. Es algo difícil de sostener, lo intentamos de la mejor manera pero no pudimos, se descontroló un poco”.

-¿Por qué se presumía que podían darse incidentes?

-Hablamos con los hinchas y ya decían que podían llegar a actuar de esta manera los policías. Yo los respeto mucho, tengo mucho respeto sobre quienes nos tienen que cuidar a nosotros. A veces hay que tener un poquito de calma y saber llevar la situación cuando se sabe que estamos exaltados en un momento complicado.

-¿Falló el operativo? ¿No estuvo a la altura?

-Se les fue de las manos… Empezaron a pegar y no es fácil sostener algo cuando hay reacción. Intentamos de tratar de llevarlo de la mejor manera, fuimos nosotros a tratar de solucionarlo y no lo pudimos solucionar porque hay dos o tres bol… que empezaron a tirar piedras cuando estaba todo tranquilo, y eso complica.

-En relación al partido, a pesar de enfrentarse con otro Atlético, que bajó varios profesionales, estuvieron a la altura.

-Sin dudas. Nos ganamos el respeto en la Liga, ya que Atlético baje 8 ,9 jugadores del Nacional B a jugar contra Sportivo y que Sportivo le haga frente habla muy bien de todos los jugadores que yo tengo. Es un plantel de hombres, estos jugadores hay 3 o 4 hoy (por el sábado) al mediodía estuvieron trabajando, vinieron y dejaron todo acá, eso es lo valorable. Que Atlético nos respete de la manera que lo hizo me pone más contento del grupo que tengo.

-Lo ocurrido tras el partido se lleva todo, pero en lo deportivo, Sportivo sigue dando muestras de querer estar en los primeros planos.

-Sportivo hace más de 15 años que no vive estas situaciones, es muy lindo jugar estas instancias, el club viene bien, se vienen haciendo las cosas bien, nos queda el campeonato y vamos a dar pelea ahí.