Buen domingo para River y Boca

Con un festival de fútbol, River gustó y goleó a Central Córdoba 3 a 0 en un atractivo encuentro que disputaron ayer en el estadio Más Monumental, en la continuidad de la 15ª jornada de la Liga Profesional. Pablo Solari, a los 11 minutos, Miguel Borja, a los 16 del primer tiempo, y Bruno Zuculini, a los 22 del complemento, marcaron los goles con los que el Millonario se adjudicó el triunfo.

Con este triunfo, River quedó en la quinta posición de la Liga Profesional con 25 puntos y sueña con pelearle el título al líder Atlético Tucumán que ostenta 29 unidades y un partido por disputar frente a Barracas Central.



EN EL FINAL FUE DE BOCA

Boca volvió a repetir una pobre actuación, pero en la agonía logró un inmerecido triunfo por 1 a 0 frente a Defensa y Justicia en un discreto partido que disputaron en Florencio Varela. Luis Vázquez, a los 47 minutos del segundo tiempo, le dio el triunfo al equipo visitante.

Con esta victoria, el Xeneize cortó la mini racha de dos encuentros sin alegrías y consiguió algo de respiro a su crisis deportiva.



EMPATO EL ROJO

Independiente empató ayer 1 a 1 con Godoy Cruz de Mendoza, que jugó con diez futbolistas casi todo el segundo tiempo, y no pudo volver al triunfo en el estadio Malvinas Argentinas. El "Rojo", después de una semana complicada por los cuestionamientos de los hinchas y la aparición de pasacalles contra el entrenador Julio César Falcioni, abrió el marcador con un cabezazo del defensor Juan Manuel Insaurralde a los 42 minutos de la etapa inicial. Ya en el complemento, José Canale fue expulsado en el "Tomba" a los 5 minutos por doble amonestación, luego de protagonizar un encontronazo con Benegas. No obstante, el recién ingresado Tadeo Allende, con un disparo de media distancia, le dio la igualdad a Godoy Cruz a los 10 minutos.

Ganó Lanús: el Granate le ganó por 1 a 0 en el último segundo a Arsenal de Sarandí en el estadio Néstor Díaz Pérez y en medio de un clima tenso en las tribunas tras las amenazas a los jugadores en los días previos al encuentro. El gol del local llegó a los 49 minutos del segundo tiempo con un cabezazo de Matías Pérez.



HOY RACING-SAN LORENZO

Racing y San Lorenzo se enfrentarán este lunes en Avellaneda, en un clásico con la misma urgencia de sumar de a tres para ambos. El partido se jugará en el estadio Presidente Perón a las 19, con Fernando Espinoza como juez principal y Mauro Vigliano en el VAR, al tiempo que la televisación será de TNT Sports.

Los demás encuentros en esta jornada serán: a las 16.30 Rosario Central vs. Banfield y Estudiantes vs. Unión; a las 21.30 Vélez vs. Sarmiento y Platense vs. Talleres.

Posiciones: A. Tucumán 29; Gimnasia 28; Huracán 27; Argentinos 26; River y Godoy Cruz 25; Racing 24; Boca 23; Patronato 22; Platense y Unión 21; San Lorenzo y Newell's 20; Tigre, Arsenal, R. Central y Colón 18; Barracas, C. Córdoba y Sarmiento 17; Estudiantes 16; Banfield y Defensa 15; Independiente 14; Talleres 13; Aldosivi 11; Vélez y Lanús 10.