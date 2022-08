Otra movilización por la recuperación del salario

BUENOS AIRES, 22 (NA). - Luego de la movilización del último miércoles, la Izquierda volverá a salir hoy a las calles para manifestarse por "la recuperación del salario" ante la inflación y por trabajo genuino.

Esos partidos políticos lo harán en el marco de la reunión del Consejo de Salario Mínimo, Vital y Móvil, presidido por el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y 32 miembros, 16 por la parte trabajadora y 16 por la empleadora.

El objetivo del encuentro será lograr acordar una revisión del nuevo valor del ingreso mínimo y los plazos en los que se darán esos incrementos.

En la reunión llevada a cabo el pasado 16 de marzo se acordó un aumento del 45 por ciento sobre la base del mes en cuatro tramos, pero en mayo se decidió adelantar la vigencia del aumento del mínimo, que pasó a partir del 1 de junio de 45.540 pesos y este mes llegó a 47.850 pesos.

Las agrupaciones nucleadas en la Unidad Piquetera aseguran que ante la suba de precios, el monto quedó desactualizado y presionan a las centrales sindicales para que llamen a un paro general activo en respaldo de la exigencia que propone un aumento significativo del mínimo a $110.000.

"Este lunes se reúne el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, que en su última reunión acordó la miseria de 47.000 pesos, un ingreso de indigencia. Una masa enorme de trabajadores y trabajadoras dependen de ello: las categorías más bajas de los convenios colectivos, el plan Potenciar Trabajo y jubilados que cobran la mínima. Sin embargo no se conoce cual es el planteo de las centrales sindicales. ¿Cuál debería ser el salario mínimo para una familia?", se preguntó Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero a través de un comunicado de prensa.

Para motorizar el reclamo, la Unidad Piquetera realizará una conferencia de prensa en la puerta de la edificio de la CGT, ubicado en la calle Azopardo 802, a las 09:00, para, posteriormente, presentar una carta bajo la exigencia formal de la convocatoria a un paro activo y enfatizar el pedido de un salario mínimo acorde a la inflación.

Luego, se trasladarán al Obelisco donde concentrarán para emprender la movilización con destino al Ministerio de Trabajo.

"¿A quién consultó la CGT y la CTA para fijar ese monto? El nuevo superministro Massa atiende los reclamos de la oligarquía agroexportadora, del embajador norteamericano y del capital financiero internacional. Pero no tiene ni un renglón en su agenda para los reclamos populares", denunciaron desde el bloque.

"A pesar de la convocatoria de la CGT, el miércoles las y los trabajadores movilizaron por el salario. Hace falta la unidad de todos los sectores de trabajadores y un paro general contra el ajuste del gobierno", enfatizó.

Estarán presentes en la acción el Polo Obrero, MTR Votamos Luchar, MTR/Mido, Nuevo MAS, MST - Teresa Vive, FOL, Frente Popular Darío Santillán, Barrios de Pie - Libres de Sur, FOB Autónoma, entre otros.

"Hay que defender el salario frente a la ofensiva ajustadora del gobierno que lleva adelante el programa del FMI", indica la convocatoria de los sectores de la izquierda para este lunes.

El reclamo direccionado a Sergio Massa es compartido también por sectores afines al Gobierno como el Frente Patria Grande liderado por Juan Grabois, quien amenaza con romper con el Frente de Todos ante la falta de medidas sociales.

"Sin los últimos, no hay Todos", reza la consigna planteada por el sector, en reclamo de medidas para "los de abajo".

Patria Grande cuenta con tres diputados en la Cámara baja y de irse del bloque oficialista configuraría un gran conflicto al Frente de Todos dado que perdería la primera minoría.

Desde Unidad Piquetera adelantaron en exclusiva a NA el contenido de la carta que presentarán a la central obrera.

"A los integrantes de la CGT: Por la presente los integrantes de la Unidad Piquetera, que firmamos al pie, en representación de cientos de miles de compañeros que cobran el programa Potenciar Trabajo, del que depende del Salario Mínimo, Vital y Móvil y en el marco de la convocatoria al consejo, por el Ministerio de Trabajo, queremos hacerles llegar nuestro planteo de que las centrales obreras levanten un salario mínimo de $110.000, hoy el monto una canasta básica para una familia.

"Y volver a insistir con la necesidad de un plan de lucha por un salario igual a la canasta familiar apelando a los métodos históricos de los trabajadores como es el paro, los piquetes y los planes de lucha.

"En momentos en los que un ajuste, vía inflación, tarifazos y un plan de achique del gasto publico, golpean a los trabajadores y simultáneamente, se sostienen los subsidios a las empresas y el pago de una fraudulenta deuda externa, es imprescindible defender los ingresos de los trabajadores", concluye la misiva.