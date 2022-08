El Municipio no consigue cemento para pavimentar y ejecutar obras

Vale recordar que mediante Decreto N.° 53.418 se llamó a Licitación Pública para la compra de 1800 toneladas de cemento portland normal o compuesto (CP 40 o 50) a granel, que se destinará a la ejecución de la Obras de: Pavimento y de Cordón Cuneta con estabilizado de ripio, Obras de Estabilizados, Mantenimiento Tránsito Pesado, Conservación Calzadas de Pavimento, Ciclovías, Nueva Estación de Ómnibus, Veredas Económicas, Relleno Sanitario, Mantenimiento Cementerio, Remodelación de bulevares, Obras Generales sobre de Adoquinado, Obras por Administración, Alumbrado Público en Barrios, Obras de Iluminación en Bulevares, Mantenimiento (Servicios, Señalización Lumínica Vial), Entubados, Mantenimiento (O. Menores, Limpieza, Perfilados), Obras en Canales y Servicios Públicos; de la ciudad de Rafaela.

Poco después del llamado a licitación la cotización del dólar se disparó, los precios se descontrolaron y ante el riesgo que la inflación se quede con la renta pretendida, los oferentes optaron por la cautela y no se presentaron a la compulsa de precios convocada por el Municipio.

La cuestión es que las condiciones de incertidumbre económica se mantienen, a pesar de cierta calma que se observa por estos días, y no hay garantías de que ahora se reciban propuestas para la provisión del cemento.

Sin ir más lejos, dos semanas atrás, el Ejecutivo ingresó al Concejo una Ordenanza para que los ediles aprueben la Emergencia en Seguridad Vial ante la imposibilidad de abrir licitaciones porque los proveedores solo vende de contado o, como máximo, mantienen las cotizaciones por siete días.

La reserva de cemento que cuenta el Municipio para los trabajos planificados y de mantenimiento de obras no sería la ideal y cualquier momento podría encenderse luces de alerta tal como se indica en los considerandos del nuevo Decreto cuando se indica que “persiste la necesidad de comprar el material, por lo que corresponde hacer un segundo llamado a Licitación Pública, en idénticos términos y condiciones al anterior".

Tras detallarse la cantidad y las características del material al que apunta el concurso (iguales a la del anterior llamado) se establece que el presupuesto asciende $ 43.310.946,60.

Asimismo, se informa que las propuestas se abrirán en dependencias de la Secretaría de Hacienda y Finanzas de la Municipalidad de Rafaela, el día 12 de Septiembre de 2022 , a las 9.

El artículo 6°, es el punto que nuevamente puede conspirar contra el interés de los proveedores al determinar que “las ofertas deberán mantenerse por el plazo de treinta (30) días hábiles contados a partir del día siguiente al del acto de apertura de las ofertas. Serán rechazadas las ofertas que contravengan lo dispuesto en el presente artículo.



OTRA QUE

SE CAYÓ

No por falta de propuestas sino por no ajustarse a las características técnicas exigidas en el pliego de bases y condiciones quedó sin efecto la compra de una “retroexcavadora, cero kilómetro, última serie, de fabricación Aflo 2022, para ser destinada a la Secretaría de Ambiente y Movilidad.

Al acto de apertura de sobres se llevó a cabo el día 13 de Mayo de 2022, se presentaron 4 ofertas, correspondientes a las firmas Iron Group S.A., Grúas San S.A., Turbodisel S.A. y American Vial Group SRL

De acuerdo al Decreto donde se informa que se declara desierta la licitación se señala que “del informe técnico realizado por la Dirección de Reparación y Logística surge que las ofertas no cumplimentan con los requisitos técnicos exigidos. El denominador común fue que en todos los casos la unidad no contaba con el sistema hidráulico requerido.



CUBIERTAS y

COMPACTADORA

Dentro de las últimas licitaciones publicadas en el Boletín Oficial de la Municipalidad está la compra de cubiertas, cámaras y protectores para vehículos oficiales de distintas dependencias y una compactadora de residuos. La suerte que correrán ambas convocatorias es toda una incógnita debido a que, como en el caso del cemento, los proveedores se cubren de una eventual escalada de precios y solo ofertan a cortísimo plazo.

En el primer caso, el llamado es para la adquisición de: 283 cubiertas, 240 cámaras y 90 protectores. El Presupuesto Oficial asciende a la suma de $ 26.200.000.

Las propuestas deberán presentarse en la Dirección de Compras de la Municipalidad hasta el día y hora fijados para la apertura de los sobres, que está fijada para el 9 de septiembre de 2022, a las 9.

Como en todos los casos, las ofertas deberán mantenerse por el plazo de treinta 30 días hábiles contados a partir de la fecha de apertura de las propuestas.

La otra licitación responde a la progresiva renovación y reemplazo de equipos para la Subsecretaría de Servicios Públicos y Transporte, en el ámbito de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, y en esa dirección se inscribe la necesidad de adquirir una Caja compactadora de residuos sólidos urbanos de carga trasera para ser instalada en el nuevo camión adquirido.

Se fundamenta la licitación en que “la incorporación de un nuevo camión frontal con equipo recolector compactador de residuos permitirá actualizar el parque automotor, disminuir los altos costos operativos y mantenimiento de las unidades existentes, plantear una nueva organización de los sectores de trabajo y garantizar el funcionamiento del servicio para la ciudad.

El Presupuesto Oficial asciende a la suma de $ 5.800.000.

Las propuestas deberán presentarse hasta el día 14 de Septiembre de 2022 a las 9, día y hora en los que se abrirán los sobres con la ofertas económicas.



VIGILANCIA DEL

AERÓDROMO

Finalmente, una licitación que también está en marcha, y puede presentar dificultades, por los inconvenientes que genera la falta de un horizonte claro en la económica del país, es la destinada a la contratación del Servicio de Guardia y Vigilancia para el Aeródromo que cuenta con un presupuesto oficial de $ 12.186.720.

La apertura de sobres se realizará el 5 de setiembre, a las 9.