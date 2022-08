Luciani pondrá en jaque el proyecto económico de Massa

Desde Santa Fe. El Fiscal Diego Luciani (mismo apellido que el infortunado Papa Juan Pablo I) con sus revelaciones sobre el “infame círculo de la corrupción”, según califica el periodista Joaquín Morales Sola, que tiene como protagonista central a la actual Vicepresidente de la Nación Cristina Fernández, terminó por demoler la poca confianza que tenía la población sobre “los Kirchner”, y como una mancha de petróleo en el mar, se desparramará sobre el resto de la “clase gobernante” haciéndoles todo más difícil a todos. ¿Cómo puede pedirle Massa a la población el sacrificio de ahorrar energía, pago anticipado del impuesto a las ganancias a unas dos mil empresas, y liquidación del stock de soja a los chacareros, mientras el país (y el mundo) se entera que miles de millones de dólares se fugaron delictualmente de las arcas estatales a mano de quienes debían ser sus celosos custodios.

Morales Sola agrega que “los delitos que expone Luciani son, para la Constitución (art. 36), tan graves como la interrupción del orden democrático”, y que el juicio oral y público contra la Vicepresidente es el “más importante que se haya realizado contra la corrupción política desde la restauración democrática, Luciani ingresó en la historia”.

El dirigente político Miguel Ángel Pichetto, advirtió sin cortapisas en el Canal de TV La Nación+ que si Sergio Massa fracasara con su – hasta ahora desconocida – política económica, podría sobrevenir un adelantamiento de las elecciones, fantasma que precisamente ahuyentó Massa con su incorporación al gabinete de Alberto Fernández.



EL TARIFAZO TAN TEMIDO

El defensor del Pueblo de Santa Fe a/c, Jorge Henn, cuestionó la segmentación tarifaria anunciada por el gobierno nacional, compartiendo la crítica de los defensores del Pueblo del país, al indicar que es “pendular, errática, poco clara, incomprensible y hasta oscura, de muy difícil comprensión".

Henn está preocupado por lo que ocurra en días de altas temperaturas cuando se utilicen los artefactos de refrigeración, y cree que la EPE debería advertir que se estaría pasando el límite de los 400 kw/h subsidiados, además de discriminar en las facturas de ese valor cuánto es de distribución, cuánto de generación y cuánto de transporte y cuál es el nivel de subsidio,(seguramente para evitar algún aumento encubierto del Valor Agregado de Distribución – VAD-) para lo cual la empresa necesitará adecuar su sistema de facturación", reclamó.

En tono más político que técnico, el analista económico Pablo Olivares colige que el gobierno nacional tiene “dos discursos antagónicos, en simultáneo y a públicos diferentes”. Uno, deduce, para el FMI y a la comunidad de negocios, a los cuales “se les dice que se va a ahorrar mucho para poner "orden fiscal," mientras que en el mensaje al público general se minimiza el impacto al bolsillo”.

Olivares le corre la sábana al fantasma: “el aumento esperado en la tarifa final de usuarios residenciales Nivel 1, comercios y consorcios, usuario de la EPE, con 300 kw/h por mes y quitando apenas el 20% del subsidio, tendría un aumento del 24,7% (antes del efecto impuestos). Esto implicaría que, cuando se llegue al retiro total del subsidio, el aumento acumulado será del 123%”, sin contar - agrega - que estos cálculos se hacen considerando el costo actual de la energía, pero dicho costo aumentará.



LA POLÍTICA YA

AVISTA EL 2023

Y se prepara en consecuencia. El primer síntoma de haber divisado el continente electoral son las cada vez más frecuentes tertulias políticas, algunas intencionalmente filtradas a la prensa, otras convenientemente publicadas; aderezadas también con la profusión de encuestas que circulan, ya sea para inquietar a los rivales, ó para levantar la autoestima dinámica colectiva de la tropa. O las dos cosas a la vez.



EL ARMADO DEL

CUBO RUBIK

La semana que pasó degustaron pescado en un comedor costero diputados radicales, socialistas, de CREO, junto a nada menos que tres intendentes de gravitantes ciudades electoralmente hablando: Emilio Jatón de Santa Fe, Pablo Javkin de Rosario y Alberto Ricci de Villa Gobernador Gálvez, todos surgidos del histórico FPCyS, “sin los cuales adentro es impensable la construcción de un nuevo frente político para ganarle al peronismo”, se insinuó.

Hará falta mucho sacrificio, paciencia y pericia para cubrir con el mismo color las caras del cubo Rubik del frente de frentes: por caso, los radicales presentes en el comedor de Colastiné eran del sector de Mario Barletta, y los socialistas del “bonfattismo”.

Dos días más tarde en la sureña Villa Constitución, el senador Germán Giacomino le armó a Maximiliano Pullaro una reunión con nada menos que Antonio Bonfatti, dirigentes del PDP y el PRO.

La diputada socialista Clara García por su cuenta y orden no deja de recorrer pueblos y ciudades sin precisar objetivo electoral aún.

Mientras tanto, en Rafaela la vicepresidente del PRO Gisela Scaglia, acompañada por Gabriel Chumpitaz (“proísta” aliado a Pullaro) compartió un encuentro con referentes locales del pullarismo, PRO y el PDP.

Desde el ala “macrista” del PRO advierten que “todo lo que se ate en la Provincia en materia de alianzas con otros Partidos, deberá tener necesariamente un correlato con el pensamiento nacional”. ¿Teléfono para el socialismo?.

Otro que quiere participar del armado del cubo Rubik santafesino es Miguel A. Pichetto, quien ya ungió para su espacio Encuentro Republicano Federal a la diputada Betina Florito como su primera precandidata a gobernadora del país, mientras recibía en su oficina a Cora Reutemann, la hija mayor del Lole, quien de la mano de ese sector va a explorar si los votos se heredan. Cora le dijo al diario La Capital que en dos meses comenzará a recorrer la Provincia para sondear una probable candidatura, que el propio Pichetto orientó hacia una diputación nacional.

Su primo Federico Reutemann está trabajando activamente para ser senador por el Departamento La Capital naturalmente dentro del peronismo en el espacio Producción y Trabajo.

Y por si no faltaran aspirantes, Georgina Losada, hermana, asistente y persona de íntima confianza de Carolina, también blanqueó en un reportaje a Clarín sus deseos de jugar como precandidata, sin adelantar cargo. ¿Concejala por Rosario?, ¿Primera candidata a diputada de su hermana si ésta decidiera pelear por la gobernación?



PEROTTI NO LE PIERDE

PISADA A MASSA

En el peronismo, Roberto Mirabella camina con denuedo la Provincia para ser “el candidato de Perotti” a la gobernación, mientras su amigo Marcos Corach se ocupa de atender a Pullaro - y sus aliados del PRO como Chumpitaz- cada vez que los tiene a tiro. Leandro Busatto confirmó que será el precandidato a Gobernador del sector de Agustín Rossi; mientras Encuentro por Santa Fe de María Eugenia Bielsa aún no decidió si su crédito político, el senador nacional Marcelo Lewandowski, competirá por la gobernación o la intendencia de Rosario.

Por ahora Omar Perotti, mientras afronta un singular conflicto con los gremios estatales, se preocupa de que Sergio Massa, a quien junto a otros gobernadores le allanó el camino al Poder Ejecutivo, no deje de atender las necesidades de la Provincia, tales como obra pública (acaba de coagular un conflicto en el norte con la ruta 95) y el inmediato desmarañado de las trabas burocráticas, para que las empresas santafesinas puedan importar insumos para la fabricación de sus productos, muchos de los cuales se exportan.