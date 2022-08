Refrendarán convenio Municipio-Basso para pavimentar un tramo de Avda. Fanti

El proyecto pide al Cuerpo legislativo que refrende el Decreto, por medio del cual se ratificó en todos sus términos el contenido del Convenio suscripto en fecha 29 de junio de 2022, entre la Municipalidad de Rafaela y la empresa Basso S.A.

En los considerandos de la iniciativa se menciona que, con fecha 29 de diciembre de 2021, la firma propuso “aportar el material necesario para ejecutar la obra de repavimentación de hormigón de 15 centímetros de espesor con cordones integrales, juntas y pasadores en calle Colectora Av. Fanti entre M. Oliber y F. Peretti y dársena lateral y solicita a la Municipalidad la colaboración con mano de obra y equipos para ejecución de la obra”.

En función de la necesidad de contar a la brevedad con la obra, el Ejecutivo le dio pronto trámite y se comprometió “a proveer con personal propio, la mano de obra y los equipos necesarios para la ejecución de la obra de repavimentación”.

Con el visto bueno de la Secretaría de Hacienda y Finanzas, sobre la disposición de la partida presupuestaria requerida, el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) ingresó al Concejo el proyecto de Ordenanza solicitando la autorización para la ejecución de la obra.

Se establece que el plazo de vida útil del pavimento es de 30 años, contado a partir de la fecha en que sea habilitada la obra y que se “exceptúa al Municipio de la responsabilidad de una eventual reposición, producto del deterioro por fenómenos extraordinarios que modifiquen las condiciones del paquete estructural”.



DONACIÓN DEL IMV

AL MUNICIPIO

Los asuntos oficiales que serán evaluados esta semana, y podrán llegar a la sesión del próximo jueves se completan con otra Ordenanza que autoriza al Instituto Municipal de la Vivienda “a transferir en calidad de donación a la Municipalidad de Rafaela la suma de $ 48.169.652,31 (equivalentes al 30 de junio de 2022), monto con el que se cubrirá el pago de los certificados respectivos a la licitación pública

de "Obras de infraestructura básica para el desarrollo de una urbanización de 315 lotes en el noroeste de la ciudad”.

Vale recordar que por convenio entre el Municipio con la Subsecretaría de Política de Suelo y Urbanismo del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, en el marco del Plan Nacional de Suelo Urbano (PNASU), el organismo se comprometió a aportar recursos técnicos y materiales para lograr la plena implementación del Plan en nuestra ciudad.

Fue así que el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) presentó el proyecto de infraestructura y urbanización sobre 315 lotes, y se logró la aptitud técnica del Ministerio

La licitación de los trabajos ya fue adjudicada y ahora la Municipalidad de Rafaela tiene que abonar los $ 48.169.652,31, pero, al no tenerlos, los recibe la donación del IMV, que los recuperará con el cobro de las cuotas que se les cobre a aquellos que resulten beneficiados de los lotes.



TALLERES “AL PASO”

DE BICICLETAS

Otro de los proyectos que serán analizados en Comisiones desde este lunes es una Minuta de Comunicación con la autoría de los bloques oficialistas (Frente Juntos y Frente para Todos) y pide al DEM que “analice la factibilidad de instalar estaciones de reparación de bicicletas en espacios públicos vinculados a la red de ciclovías”

En los fundamentos se indica que “es una de las mejores alternativas al transporte público con una central función ecológica, saludable y generadora de un ambiente limpio y amigable” y, además, es “una alternativa más económica, ya que su adquisición y mantenimiento resultan significativamente menos costosos que los de un automóvil o motocicleta” .

Se señala que “su uso requiere de ciertos mantenimientos periódicos, como por ejemplo el inflado y la reparación de las cubiertas, acomodar la cadena, entre otros” y por ello es “necesario dotar de herramientas que estén al alcance de la población para poder arreglarlas y que esto no se convierta en una razón para desanimar el uso de este medio de transporte”.



RECONOCIMIENTO A

FERROMODELISTAS

Otro interesante proyecto, de Resolución, en este caso, es el ingresado por el Concejal demócrata-progresista Lisandro Mársico, del Frente Progresista, para que se declare de Interés Municipal el 30º aniversario de la constitución de la Asociación de Ferromodelistas y Amigos del Ferrocarril de Rafaela (AFAFR)

En sus argumentos expresa que “los principales objetivos son, entre otros: recuperar y restaurar equipos ferroviarios antiguos; preservar las unidades tractivas y rodantes que forman parte del patrimonio histórico ferroviario; reparar las locomotoras y coches que sean posible para la corrida del tren histórico; conservar las herramientas, los instrumentos, los objetos, los libros y todos los elementos antiguos que se utilizaron en los ferrocarriles; realizar muestras y exposiciones del material histórico; mantener el museo histórico local y la biblioteca específica, especializada en la temática ferroviaria; y rescatar la importancia económica y social del modo de transporte ferroviario”.

Más adelante destaca que “con las dificultades y tropiezos que atraviesan en estos momentos entidades sin fines de lucro como la AFAFR; sus directivos continúan generando actividades con el mismo espíritu y fuerza de los fundadores para mantener viva la cultura ferroviaria”.



CÁMARAS, BANCOS

Y LUMINARIAS

Mediante Minutas de Comunicación, Mársico le solicita al DEM que “evalúe la posibilidad de colocar una o más cámaras de seguridad, según se estime conveniente, en el espacio público ubicado en la intersección de la ciclovía y calle Beltramino, más concretamente en la parte trasera del muro identificatorio del Barrio Fátima”.

“En el lugar, de manera permanente se juntan grupos de personas que generan daños y desmanes en los juegos para niños y bancos, situación que viene siendo denunciada sistemáticamente, ante autoridades municipales y policiales, por los vecinos”, y a pesar de estas “alertas y avisos los hechos de vandalismo se siguen sucediendo sin un principio de solución”.

Otra Minuta del pedepista pide al Ejecutivo que proceda a “reparar los bancos ubicados en el espacio público ubicado en la intersección de la ciclovía y calle Beltramino, más concretamente en la parte trasera del muro que identifica el Barrio Fátima”, que fueron “objeto de vandalismo, por lo que resulta necesaria su reparación”

Finalmente, el edil requiere al Gobierno local que reponga “las luces correspondientes a las columnas ubicadas en el Parque Balneario, sobre todo en los sectores Sur Este y Sur Oeste, donde la totalidad de las luminarias están fuera de servicio y por lo tanto el sitio está completamente a oscuras en las horas nocturnas”.

Describe que al momento de presentar el proyecto -la semana anterior- “existen dieciséis luces que están fuera de uso, no están o están quemadas”.

“Pasear de noche o a la tardecita por ese espacio público, actualmente no es seguro por la falta de iluminación; hace tiempo ya que vecinos observan la situación y el reclamo parte de su inquietud, a la cual el Departamento Ejecutivo, hasta el momento no da solución”, denuncia Mársico.