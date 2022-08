Rubinstein fue designado viceministro de Economía

BUENOS AIRES, 22 (NA). - Luego de semanas en que su designación estuvo frenada tras la difusión de tuits ofensivos contra Cristina Kirchner y el kirchnerismo, finalmente el ministro de Economía, Sergio Massa, confirmó a Gabriel Rubinstein como secretario de Programación Económica, el segundo cargo de importancia dentro de la estructura que lidera el tigrense.

Desde hoy, el consultor económico, que fue representante del Banco Central y asesor de Roberto Lavagna entre 2002 y 2005, se incorporará al equipo de trabajo del Palacio de Hacienda como virtual viceministro de Economía.

En su anuncio a través de la red social, Massa atribuyó la demora en el nombramiento a "un tema familiar" que Rubinstein debía resolver, sumado a la necesaria desvinculación de "sus responsabilidades contractuales incompatibles con la función pública".

"Hace algunos días empezamos el trabajo en el Ministerio de @Economia_Ar. Para confirmar el secretario de Programación Económica debimos esperar a que quien elegimos resolviera un tema familiar y disolviera sus responsabilidades contractuales incompatibles con la función pública", explicó el ex titular de la Cámara de Diputados.

"Finalizados estos trámites y gestiones, desde mañana -por hoy- se integra formalmente al equipo del Ministerio de @Economia_Ar, Gabriel Rubinstein como nuevo secretario de Programación Económica", confirmó.

Por su parte, el flamante funcionario agradeció a Massa por la "confianza depositada" en su persona y también hizo una autocrítica por los sistemáticos "comentarios agraviantes" que admitió haber realizado durante años contra el kirchnerismo.

"Quiero agradecer a Sergio Massa la confianza depositada en mí. Con profesionalismo y pasión brindaré lo mejor frente a los desafíos que nos toca enfrentar", expresó.

"Quiero destacar además la amplitud del gobierno de incorporarme al equipo a pesar de comentarios agraviantes de mi parte en redes sociales que no correspondía efectuar", reconoció.

Así las cosas, Rubinstein tendrá un desafío nada menor, ya que desde el cargo de viceministro de Economía le tocará coordinar áreas clave como Producción, Finanzas y Comercio, entre otras.

Hasta este fin de semana, el flamante refuerzo de Massa se desempeñaba como director ejecutivo de la consultora GRA. Durante la gestión de Lavagna en el Ministerio de Economía, fue parte del grupo negociador de la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional.

Dentro de su larga trayectoria, se desempeñó además como director ejecutivo de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y de la calificadora de riesgo Fitch.

Luego de que en un primer momento se diera a conocer la decisión de Massa de sumarlo a su equipo como secretario de Programación Económica, la designación quedó en suspenso y entró en un compás de espera tras conocerse la innumerable cantidad de tuits agresivos contra Cristina Kirchner y el espacio político que ella lidera.

La declaración más reciente cuya revelación provocó ruido interno en la coalición de Gobierno tuvo lugar días atrás cuando en una entrevista televisiva el economista consideró que" bajar el gasto público es la condición básica para terminar" con la inflación.

Y deslizó que Cristina Kirchner "no entiende" que la causa de la escalada inflacionaria es la emisión monetaria.

Un mes atrás, Rubinstein festejó en Twitter publicaciones de referentes económicos de Juntos por el Cambio contra Cristina Kirchner, como por ejemplo una del exministro de Economía de Cambiemos, Alfonso Prat-Gay, y también de otros líderes opositores, como José Luis Espert y Patricia Bullrich.

Antes había criticado la designación de Silvina Batakis como ministra de Economía, lo que calificó como una mala noticia porque contaba con el aval de la vicepresidenta, a quien consideraba una de las dirigentes "más irresponsables en material fiscal".

Entre diciembre y marzo de 2015, el economista despotricaba contra Cristina Kirchner: "Miles de ñoquis, corrupción al máximo, perversión a más no poder, ignorancia por doquier. Ese fue el Estado presente de Cristina Kirchner. Una basura", llegó a decir.

También sostuvo que la ex presidenta y sus colaboradores más estrechos "merecerían terminar en cana".

"En silencio, masticando rabia, esperemos que desde 2016, Cristina Kirchner y compañía puedan ser juzgados (y muy probablemente) condenados. Delitos no faltan", dijo.

A su vez había dicho que esperaba un "amplio triunfo opositor" en las elecciones presidenciales de 2015 y que se cree una "CONADEP anti-corrupción" para "minimizar el riesgo de que Cristina Kirchner vuelva" al poder.