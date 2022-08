Dólar y mercados emergentes

Con la inflación que se despertó como un monstruo global y las crisis alimentaria y energética en el centro de la economía mundial, todo es cuesta arriba para los países más vulnerables, como la Argentina que tiene sus propios infiernos, como las crisis cambiaria, de endeudamiento y por supuesto inflacionaria.En este escenario, un informe del Banco Mundial analiza el comportamiento del dólar estadounidense, que está en una racha favorable fortaleciéndose en alrededor del 11 % desde el inicio del año y, por primera vez en dos décadas, alcanza la paridad con el euro. De hecho, un número abrumador de las principales monedas se han depreciado frente al dólar, con grandes repercusiones para el mundo en desarrollo.En comparación con una canasta de monedas, el dólar estadounidense se ha apreciado alrededor del 14 % desde el año pasado a esta fecha, dice el reporte elaborado por Marcello Estevão, director de Práctica Global de Macroeconomía, Comercio e Inversión del Banco Mundial. De todos modos, no es un fenómeno nuevo, aunque en esta oportunidad es la invasión rusa de Ucrania la que ha dado lugar a una apreciación inicial del dólar estadounidense frente a las monedas de los mercados emergentes, mayor a las apreciaciones relacionadas con la reacción a la reducción paulatina de liquidez de 2013 y acontecimientos anteriores vinculados con conflictos en los que participaron exportadores de petróleo.En esta coyuntura, el mercado sigue esperando aumentos rápidos de las tasas interés por parte de la Reserva Federal. En situaciones similares de alzas rápidas de las tasas en el pasado, los mercados emergentes han enfrentado crisis. Este fue el caso de la “década perdida” en América Latina en los años ochenta, y la crisis del “tequila” ocurrida en la década de 1990 en México (que luego se extendió a Rusia y Asia oriental).Por tanto, es de esperar que se produzcan más tensiones en el ámbito de la deuda soberana,  que ya es un problema. Argentina siempre es el caso emblemático en este tema. Muchos países, especialmente los más pobres, no pueden contraer préstamos en su propia moneda por el monto o los vencimientos que desean. Los prestamistas no están dispuestos a asumir el riesgo de recibir el pago en las volátiles monedas de estos prestatarios. En cambio, estos países suelen tomar préstamos en dólares, comprometiéndose a reembolsar sus deudas en dólares, independientemente del tipo de cambio. Por lo tanto, a medida que el dólar se vuelve más fuerte en relación con otras monedas, estos reembolsos se tornan mucho más caros en moneda nacional. Esto es lo que, en la jerga de la deuda pública, se llama el “pecado original”.A medida que la Reserva Federal de Estados Unidos incrementa las tasas de interés, otros bancos centrales deben elevar sus propias tasas para seguir siendo competitivos y defender sus monedas. En otras palabras, se debe dar a los inversionistas una razón (mayor rentabilidad) para invertir en un mercado emergente en lugar de trasladar su dinero a activos estadounidenses menos riesgosos. Esto plantea un dilema. Por un lado, un banco central obviamente quiere proteger la inversión extranjera en la economía nacional. Pero, por otra parte, las alzas de las tasas aumentan el costo de los empréstitos internos y tienen también un efecto atenuador sobre el crecimiento.Por último, una desaceleración interna afectará, con el tiempo, los ingresos públicos y, por lo tanto, podría exacerbar los problemas de la deuda antes mencionados, advierte el informe.Además, en el corto plazo, un dólar fuerte también puede ser un factor de peso en el comercio. El dólar estadounidense predomina en las transacciones internacionales. Las empresas que operan en economías que no se basan en dólares lo utilizan para cotizar y liquidar operaciones. Solo basta mirar productos básicos clave como el petróleo, que se compran y se venden en dólares.Para evitar la próxima crisis, los países deben actuar ahora para apoyar su posición fiscal y comprometerse con un endeudamiento sostenible. ¿Argentina? Nunca se sabe.