Hallazgo de una pintura atribuida a Pablo Picasso

Una pintura estimada en millones de dólares que se cree que pertenece al artista malagueño Pablo Picasso fue encontrada durante un operativo antidrogas realizado en Irak, informaron las autoridades de ese país.

El operativo tuvo lugar en la provincia de Diyala, donde se detuvo a un grupo de personas y "se les incautó un cuadro perteneciente al pintor internacional Picasso, estimado en millones de dólares", informó el director de la Oficina de Medios de Comunicación contra los Estupefacientes, el coronel Bilal Sobhi.

La obra de arte, supuestamente robada, fue descubierta en esa provincia del centro-este de Irak y tres sospechosos fueron arrestados acusados de estar involucrados en el comercio y transporte de estupefacientes, según la Dirección General de Lucha contra Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas del Ministerio del Interior del país, según informó la agencia estatal iraquí INA.

“El narcotráfico está ligado a muchos delitos, entre ellos el asesinato, el robo, el secuestro, la violación, la formación de bandas, la corrupción y la desintegración familiar, hasta llegar al comercio de antigüedades”, sostuvo Sobhi.

El operativo que condujo al descubrimiento de la pintura forma parte de los operativos de seguridad que realiza el ministerio y comenzaron en julio pasado.

No obstante, las autoridades no brindaron detalles sobre la pintura, su historial de propiedad y el mecanismo por el cual se autenticará la obra, consignó la CNN.

El pintor y escultor español, fallecido en 1973, fue autor de una extensa creación artística que incluye 13.500 pinturas y alrededor de 100.000 grabados. Creó cientos de esculturas y cerámicas y unas 34.000 ilustraciones.

El año pasado, la pintura “Femme au béret et à la robe quadrillée” de Picasso fue una de las tres obras de arte recuperadas por la policía griega casi una década después de que fueran robadas en un museo.

En 2019, un detective de arte holandés recuperó el “Retrato de Dora Maar” de 28 millones de dólares del artista, 20 años después de que fuera robado del yate de un jeque saudí en la costa sur de Francia.

En mayo, un retrato de la amante de Picasso y madre de uno de sus hijos, titulado “Mujer desnuda reclinada”, se vendió en una subasta por 67,5 millones de dólares.