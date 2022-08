El Presidente ordenó la intervención de las Fuerzas Armadas ante los incendios

El presidente Alberto Fernández aseguró este sábado que el Gobierno nacional no va a "permanecer pasivo" ante los incendios que afectan las islas del Delta del río Paraná y remarcó que se dispuso "la actuación inmediata de las Fuerzas Armadas" para frenar el fuego, brindar asistencia y colaboración particularmente en la zona metropolitana de Rosario. Así respondió rápidamente al pedido que el viernes había formulado el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti.

Casi 100.000 hectáreas ya se quemaron en las islas del Delta del Paraná, según un relevamiento realizado por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) que además alertó sobre la presencia de contaminantes en el aire.

"En el marco del monitoreo de los incendios en el Delta del Río Paraná, la Conae informó que hasta el jueves 18/8 se quemaron 95.000 hectáreas en Entre Ríos y Santa Fe. La imagen, obtenida por el satélite Terra, muestra en rojo las áreas quemadas y la superficie afectada", publicó el organismo en las redes sociales. Y agregó: "El segundo mapa sobre índice de aerosoles, involucra a un conjunto de contaminantes vinculados con la quema de biomasa. En color verde oscuro se muestran valores cercanos a dos, que indica una fuerte presencia de estos gases frente a Rosario".

Los incendios, que comenzaron hace varias semanas, continuaban este sábado en las isla del Río Paraná y el humo seguía afectando a Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires.

Fernández se refirió a los incendios en el Delta del Paraná y aseguró que el Gobierno "no va a permanecer pasivo ante acciones descalificables que generan desastres ecológicos". "No podemos tolerar que continúe habiendo incendios en el Delta que afectan al ambiente y a la salud de millones de argentinos y argentinas. No vamos a permanecer pasivos ante acciones descalificables que generan desastres ecológicos", resaltó Fernández.

A través de su cuenta de la red social Twitter, el jefe de Estado precisó que por esa razón dispuso "la actuación inmediata de las Fuerzas Armadas para frenar los incendios". "Activamos el Comando Conjunto de Zona de Emergencia de Santa Fe, Entre Ríos y norte de Buenos Aires. La Secretaría de Coordinación Militar en Emergencias y un equipo de asesores militares ya se encuentran en el lugar evaluando la situación y organizando las tareas de apoyo", remarcó Fernández.

En esa línea, el Presidente puntualizó que "se desplegaron tres helicópteros Buey II, 1600 brigadistas, unidades de apoyo naval fluvial de la Armada, Batallón de Ingenieros Anfibio 121, Batallón de Ingenieros 1, Batallón de Ingenieros 2 de Concepción del Uruguay, Compañía de Ingenieros y Agrupación de Ingenieros 601".

Además, el mandatario destacó que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, comandado por Juan Cabandié, "ya ha realizado las denuncias correspondientes y está colaborando con la Justicia para determinar responsabilidades".

"El Estado debe estar presente para proteger a los argentinos y argentinas", concluyó el jefe de Estado respecto de la situación del Delta del Paraná, escenario desde hace varios años de incendios.

En medio del avance de las llamas, el Gobierno ordenó este viernes la intervención de las Fuerzas Armadas para combatir los incendios en las islas del Delta del Río Paraná, luego de que el gobernador de Santa, Omar Perotti, le enviara una carta a Fernández con ese pedido de auxilio.