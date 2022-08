En Atlético de Rafaela hay mucha consciencia de la realidad del equipo, de la proximidad del descenso, y por eso en cada declaración aparece esa frase que dice ‘lo que viene es una final y tenemos que conseguir los tres puntos’ y a la vez que ‘el grupo está muy unido y fuerte para salir de esta situación’.

La ‘Crema’ concentra desde la noche del viernes al aguardo del juego del lunes, 19hs, ante Atlanta en Villa Crespo y desde allí se busca que esa ‘fortaleza’ grupal tenga sus réditos a la hora de salir a jugar un partido de fútbol. Y ganar, claro está.



“La última derrota fue un golpe duro, fue de local donde en los últimos dos partidos habíamos ganado, fue muy duro pero veo un equipo fuerte, el grupo está fuerte para remontar esta situación. Sabemos que no conseguimos ninguna victoria de visitante y vamos por eso”, analizó en rueda de prensa Mauro Albertengo.



El delantero irá desde el arranque ante el Bohemio y sobre esta posibilidad de ir de titular se sinceró: “Con la suspensión de Claudio (Bieler) perdemos un jugador importante y se me abre la posibilidad de entrar entre los titulares, espero aprovecharla, trabajo para eso y tenemos que salir a ganar. Es un partido importante y estamos con muchas ganas. En lo personal, no me quedan más chances, en esta tengo que responder, servirle al equipo y poder traernos los tres puntos que necesitamos tanto”.



-¿No sumaste los minutos que pensabas, cómo estás desde lo físico y futbolístico?



-Físicamente estoy bien, a esta altura tenía pensado sumar muchos más minutos pero uno se prepara día a día para estar, tengo la posibilidad y tengo que demostrar. Es un partido importante para nosotros y tengo que estar a la altura.

La culpa es mía, tendría que haber entrado mejor cuando me tocó, no marqué goles, uno trabaja todos los días para mejorar, no se me dio la posibilidad de hacer un gol, tener continuidad. Pero hay que seguir día a día mejorando y dándolo todo.



-La realidad es la lucha por la permanencia, ¿Cómo se sale de esa?



-El que mejor este de la cabeza y enfrente esta parte final van a ser los que se salven, tenemos equipo, plantel y las fuerzas para salir. Una vez que te encontrás en esta situación, de verte en el fondo de la tabla, es muy difícil salir. Los últimos años me pasó que estuve peleando arriba, entrabas a los partidos con otra cabeza, salías con una actitud ganadora, no solo a nosotros, a todos los de abajo les está costando ganar, es muy difícil jugar en esa situación y cuando te encontrás abajo. Hay que estar fuertes de cabeza, apoyarnos como grupo porque altibajos vamos a tener siempre pero tenemos que estar preparados.