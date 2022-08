Todo el fútbol de la Liga Rafaelina

Este domingo se completará la octava fecha del torneo Clausura de la Primera A y también la novena y última fecha de la Primera B, donde las dos zonas definirán a su campeón.

A continuación, todo lo ocurrido en los partidos que ya se jugaron y los partidos de la jornada de hoy:



LA FECHA. MIÉRCOLES. Arg. Vila 2 vs Atl. Rafaela 2, Brown 1 vs Sportivo Norte 2. JUEVES. Unión 4 vs Deportivo Ramona 0. VIERNES. Dep. Tacural 1 vs Ben Hur 2, Atlético María Juana 0 vs Bochófilo Bochazo 1. DOMINGO 21/08: 15.30hs Deportivo Aldao vs Ferrocarril del Estado (Guillermo Vacarone), Unión de Sunchales vs Deportivo Ramona (Silvio Ruiz), Florida de Clucellas vs Talleres María Juana (Sergio Romero); 16.30hs Argentino Quilmes vs Deportivo Libertad (Rodrigo Pérez), 9 de Julio vs Peñarol (Alejandro Schneller).



LAS POSICIONES: Ben Hur 20, puntos; 9 de Julio 14; Ramona 13; Sportivo Norte 13; Ferro 12; Atlético de Rafaela 12; Dep. Tacural 12; Libertad 11; Unión 11; Arg. Quilmes 11; Brown 11; Peñarol 10; Dep. Aldao 8; Arg. de Vila 8; Bochazo 8; Atlético (MJ) 6; Florida de Clucellas 5; Talleres (MJ) 4.



PRIMERA B



ZONA NORTE. Viernes. Dep. Bella Italia vs Independiente Ataliva. DOMINGO 21/08. 15.30hs San Isidro vs Belgrano (Ángelo Trucco), Moreno de Lehmann vs Arg. de Humberto (Darío Suárez), Tiro Federal vs Ind. San Cristóbal (Franco Ceballos). Libre: Sp. Roca



LAS POSICIONES: Arg. Humberto 15, puntos; Sp. Roca 14; Ind. San Cristóbal 13; Belgrano 12; Moreno 12; Bella Italia 9; Ind. Ataliva 8; Tiro Federal 3; San Isidro 1.



ZONA SUR. DOMINGO 21/08. 12.00hs San Martín vs Atlético Esmeralda (Mauro Cardozo), Dep. Susana vs La Hidráulica (Leandro Aragno); 15.30hs Def. de Frontera vs Juventud Unida (Ariel Gorlino), Sp. Libertad EC vs Zenón Pereyra (Sebastián Garetto), Sp. Santa Clara vs Dep. Josefina (Guillermo Tartaglia).



LAS POSICIONES: La Hidráulica 22, puntos; Atl. Esmeralda 21; Santa Clara 13; San Martín 12; Josefina 12; Susana 11; Juventud Unida 8; Zenón Pereyra 7; Libertad EC 5; Def. de Frontera 1.