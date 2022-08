Atlético superó a Sportivo y se metió en los octavos de final de la Copa Santa Fe

Si bien el resultado terminó siendo acorde a las formaciones de cada equipo, el aguerrido y mañoso Sportivo Norte del chaqueño Marcelo Varela hizo sufrir bastante a un Atlético de Rafaela que bajó a varios de sus profesionales para afrontar la vuelta de la tercera fase de la Copa Santa Fe de Fútbol. Los gravísimos incidentes ocurridos una vez finalizado el encuentro opacan el tremendo partido que armaron estos dos equipos en un Monumental de barrio Alberdi que contó con más de 5.000 espectadores.

Con tres goles de Gino Albertengo y otro de Alejo Ceccherini, la ‘Crema’ derrotó 4-2 al ‘Negro’, que tuvo en Marcos Quiroga la llave del gol. Así, el equipo albiceleste avanzó a octavos de final con un global de 4-3, ganó los $300.000 pesos en premio y ahora se medirá con Romang FC, de la Liga Reconquistense de Fútbol.

A los 3 minutos de juego, Ceccherini abrió la cuenta para Atlético tras una buena acción personal de Nicolás Laméndola por la banda derecha y centro cruzado para la llegada de Alejo, que tras la pifia del defensor rival definió ante la salida y embestida del arquero Viotti.

Luego el encuentro estuvo detenido unos 10 minutos tras proyectiles que cayeron desde la popular local. Y en el reinicio fue el local que fue en busca de todo. Así se encontró con un penal (dudoso) el cual fue aprovechado por Gino Albertengo para poner el 2 a 0 parcial.

Cuando Sportivo prácticamente no había generado peligro llegó la apresurada salida de Grinovero, que derribó dentro del área a un rival y le permitió, desde el punto penal, encontrar el descuento. El encargado de la ejecución fue Marcos Quiroga, que para ese entonces lograba igualar la serie (la ida fue 1-0 para Sportivo).

A los 47 minutos, y luego de una serie de rebotes y manos en el área de Sportivo fue el más chico de los Albertengo el que no perdonó y puso el 3-1 para el local. La respuesta no tardó en llegar y apareció otra vez Quiroga, para poner nuevamente en partido a su equipo y con un tremendo zapatazo contra el palo puso el 3 a 2.

En el complemento la intensidad fue otra. Atlético intentó hacer su juego y marcar la diferencia por las bandas y Sportivo ya no fue el mismo tras el gran desgaste físico que tuvo en la primera mitad.

Sobre los 35 minutos apareció otra vez Albertengo para anotar su tercer gol de la tarde y el 4 a 2 con el cual se terminó cerrando el encuentro.

Los minutos finales del encuentro quedaron para los hinchas de la ‘Crema’, que sin descuidar el presente del equipo que conduce Ezequiel Medrán, quien estuvo en uno de los palcos junto al cuerpo técnico, como así también el plantel de la Primera Nacional, pidieron por este lunes que ‘Cueste lo que cueste, este lunes tenemos que ganar…’



Las formaciones y síntesis del partido:



Atlético de Rafaela: 1-Agustín Grinovero; 4-Facundo Nadalín, 2-Kevin Jappert, 6-Agustín Bravo y 3-Marcos Rossa; 8-Nicolás Laméndola, 5-Mateo Castellano, 10-Santiago Colombatti y 11-Alejo Ceccherini; 7-Gonzalo Alassia y 9-Gino Albertengo. Suplentes: 12-Mayco Bergia, 13-Tomás Androetto, 15-Juan Flores, 18-Francesco Toldo. DT: Gabriel Bessone.



Sportivo Norte: 1-Emanuel Viotti; 4-Fabio González, 2-Fernando Ludueña, 6-Damian Maciel y 3-Eduardo Isaurralde; 8-Adrián Córdoba, 5-Alexis Mansilla, 10-Marcos Quiroga y 7-Gabriel Leguizamon; 11-Hernán Jara y 9-Matías Zbrun. Suplentes: 12-Jeremías Capanno, 13-Ángel Almaraz y 18-Oscar Maldonado. DT: Marcelo Varela.



Goles en el primer tiempo: 3m Alejo Ceccherini (AR), 35m de penal Gino Albertengo (AR), 40m de penal Marcos Quiroga (SN), 47m Gino Albertengo (AR) y 49m Marcos Quiroga (SN).

Gol en el segundo tiempo: 23m Gino Albertengo (AR).



Cambios: ST 17m 16-Ignacio Rossi x Alassia (AR), 21m 16-Manuel Sánchez x Leguizamón y 15-Cristian Arias x Zbrun (SN), 28m 17-Alejo Manna x Albertengo (AR), 32m 17-Agustín Soria y 14-Maros Eñiguez x F. González y Córdoba (SN), 37m 14-Alexander Ponce x Laméndola (AR).



Incidencias: PT juego demorado 10 minutos por proyectiles desde la popular local. ST expulsado a los 35m Marcos Eñiguez (SN), con roja directa.



Amarillas: Gonzalo Alassia, Mateo Castellano, Marcos Rossa, Facundo Nadalin (AR); Alexis Mansilla, Gabriel Leguizamón, Hernán Jara (SN).