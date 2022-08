Colón volvió a sonreír de la mano del Pulga

Colón recuperó la memoria y venció a Tigre por 2 a 1 en un atractivo encuentro que disputaron ayer, en Santa Fe, en el marco de la decimoquinta fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

Luis "La Pulga" Rodríguez con un doblete, a los 38 minutos del primer tiempo y a los 45 del complemento, le dio el triunfo al Sabalero, mientras que Mateo Retegui, a los 42 del segundo tiempo, marcó la igualdad transitoria para el Matador.

Con esta victoria, Colón dejó en el olvido una racha de cuatro derrotas al hilo y se ilusiona con la clasificación a la Copa Sudamericana.

Tigre comenzó siendo el equipo que más tuvo la pelota, pero no lastimó en los últimos metros.

Colón abrió el marcador a los 37 minutos con un gol del "Pulga" Rodríguez, que tomó un rebote en la puerta del área y con el arco a su merced puso el 1-0.

En el complemento el empate llegó a los 42 minutos con la presión de Retegui en una jugada diluida, donde recuperó la pelota y de zurda dejó sin opciones al arquero Ignacio Chicco.

Poco le duró el empate al Matador, ya que a los 45 minutos otra vez Rodríguez, de media vuelta, marcó el gol para la victoria del Sabalero.

Con el triunfo consumado, Colón llegó a las 18 unidades, al igual que su rival Tigre y ambos se colocan a 11 del puntero del campeonato.



LA FECHA. AYER. Huracán 1 vs Newell's 0. HOY. 13hs Lanús vs Arsenal, 15.30hs Godoy Cruz vs Independiente, 18.00hs River vs Central Córdoba, 20.30hs Defensa y Justicia vs Boca. MAÑANA. 16.30hs Estudiantes vs Unión, 16.30hs Central vs Banfield, 19hs Racing vs San Lorenzo, 21.30hs Platense vs Talleres, 21.30hs Vélez vs Sarmiento. MARTES. 19hs Patronato vs Argentinos, 21.30hs Atlético Tucumán vs Barracas, 21.30hs Gimnasia vs Aldosivi.



LAS PRINCIPALES POSICIONES. Atlético Tucumán 29, puntos; Gimnasia 28; Huracán 27; Argentinos 26; Racing 24; Godoy Cruz 24; River 22, Patronato 22; Platense 21; Unión 21; San Lorenzo 20; Newell's 20; Boca 20.