Los Troncos vuelven a correr en "Los Toboganes"

Para darle continuidad a su temporada 2022, la categoría Los Troncos estará disputando la séptima fecha en el autódromo parque "Los Toboganes" de la ciudad de Esperanza, con la participación de invitados en el Turismo C.

El escenario ubicado en proximidades de la cabecera del departamento Las Colonias es uno de los dos -el otro es el del San Jerónimo Motor Club- que reciben a una especialidad que en cada una de sus presentaciones reúne a un parque de más de un centenar de máquinas en sus siete divisionales.

No es un dato menor, toda vez que refleja con absoluta claridad el notable crecimiento que tuvo la categoría en los últimos tiempos y que la llevaron a convertirse en una de las más nutridas del automovilismo deportivo de nuestra provincia.

Ayer se habilitó el circuito para la realización de las pruebas libres, con una interesante cantidad de autos girando en la previa de esta séptima fecha.

El cronograma para hoy es el siguiente: a las 07:00 apertura del predio; a las 09:00 inicio de actividad en pista con series Fórmula, Turismo B, final Turismo C (titulares), series TC 2000, Turismo A, Promocional y TC 4000; finales Fórmula, Turismo B, Turismo C (invitados), TC 2000, Turismo A, Promocional y TC 4000 y a las 18:00 podios y entrega de premios.



LOS BINOMIOS

Las duplas que registraron sus inscripciones para tomar parte de la competencia especial del Turismo C se integran de la siguiente manera: Nicolás Ricca - Matías Beltramo; Eloy Roland - Valentín Roland; Nicolás Caliani - Silvana Gross; Estefano Spreggero - Nicolás Spreggero; Matías Trossero - Rubén Trossero; Exequiel Pereyra - Maximiliano Riga; Nicolás Posebón - Pablo Gudiño; Yoel Anweg - Estefano Spreggero - Sergio Sacco - Adrián Sacco; Omar Rivera - Agustín Rivera; Sebastián Schinner - Ariel Schinner; Daniel Rolle - Julián Rolle; Leandro Orellano - Luciano Bornia; Guillermo Giraldotti - Agustín Giraldotti; Fernando Lescano - Eduardo Renna; Matías Maldini - Wally Maldini y Juan Manuel Fux - Patricia Fux.