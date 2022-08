Se vino el absurdaje

Por Ari Paluch



Hace 20 años Mirtha Legrand le preguntó al matrimonio Kirchner, al que invitó a almorzar por TV, si llegaba una nueva era política al país a la que definió como “zurdaje”. Independientemente de la sagacidad de la conductora para anticiparse a lo que vendría, hoy podríamos aseverar que lo que llegó fue el "Absurdaje", palabra no existente pero ideal para describir la realidad sí existente en la Argentina.

Para reforzar esta afirmación recurriré a diez ejemplos de acontecimientos recientes que validan la teoría previamente señalada, y para ser más enfáticos lo presentaremos a modo de “top ten”, aunque el orden de aparición no necesariamente refleja la intensidad del absurdo.



1- La CGT hace una masiva marcha contra los resultados de la gestión del gobierno, pero asevera que no es contra el gobierno, o sea cuando gobierna otro partido político y hay inflación se hacen decenas de paros contra ese gobierno por no combatir la inflación, ya que el gobierno tiene la culpa. Cuando gobierna el peronismo y hay inflación el gobierno no tiene la culpa.



2- Mayo del 2021, Alberto Fernández participa alborozadamente del anuncio de una fábrica de zapatillas en Eldorado, Misiones, que anticipa una inversión de 25 millones de dólares para incrementar la producción de calzado deportivo de Nike y otras marcas. Emocionado, el presidente asegura que protegerá a los que invierten y producen. Agosto del 2022, la empresa despide 100 empleados por falta de dólares para importar insumos, ya que las zapatillas se ensamblan acá pero todos los insumos son importados.



3- Gerardo Morales cuestiona a Lilita Carrió, a quien compara con Cristina y le adjudica intenciones de romper JXC. Sin embargo en lo que se asemeja a un sketch, lejos de querer pacificar, la insta a que denuncie corrupción en la obra del Paseo del Bajo, en la concesión del Correo a la familia Macri y en la fuga de divisas con el préstamo del FMI. Dejá Lilita no rompas más, con Morales es suficiente vociferan en el Pro.



4- Ya que estamos hablando de jujeños vayamos con Milagro Sala, pobrecita entre una tal Shakira y un ex chofer la mandaron al frente con pito y cadenas: que departamentos, hoteles, cuentas off shore, 80 viajes por el mundo y millones para la campaña Scioli-Zannini. Previsiblemente la líder de la Túpac Amaru niega todo, eso sí, asegura que está jodida de plata. Pregunta, ¿Para qué necesita dinero una persona presa? es cierto que cumple arresto domiciliario, debería tener en cuenta que en un penal por lo menos la comida se la darían gratis.



5- Un nuevo concepto de diplomacia está naciendo, lo encarna Oscar Laborde, ex recolector de café en Nicaragua y de sólida formación soviética. Se supone que es el embajador de Argentina en Caracas, pero lo suyo es absolutamente innovador, en lugar de defender nuestros derechos en Venezuela, no respeta la independencia de poderes y embiste contra el poder judicial argentino. Lo suyo es un acto “swinger” de la diplomacia. De ser el embajador de Argentina en Venezuela pasó a ser el embajador de Venezuela en la embajada Argentina en Venezuela. Un “jalabolas” de Maduro diría mi pana.



6- Acto de presentación de la nueva estructura tarifaria, la titular de Aysa sin que nadie le pida escracha a ciudadanos que viven en un edificio lindo por lo que pagan por abrir la canilla. La señora Galmarini remata el stand up con una frase para la posteridad: "No es un tarifazo, es una redistribución de subsidios". Próximamente podríamos decir no es inflación, es apreciación de valor de producto, no es corrupción es encontrar dinero antes de usarlos para los fines apropiados, no es inseguridad es redistribución patrimonial por otras vías.



7- Todos los días un fiscal y su colega co- ayudante presentan pruebas contundentes de asociación ilícita, licitaciones amañadas sobreprecios y obras inconclusas en la provincia de Santa Cruz del 2003 al 2015, con vínculos irrefutables entre el empresario responsable y el matrimonio presidencial. Como dicen en tribunales el ¨cúmulo probatorio¨ es agobiante, la defensa de la vicepresidente y la de sus secuaces encuentran la forma de refutar las toneladas de acusaciones muy bien fundadas, reflotan fotos de fiscales y un miembro del TOF Nº 2 jugando al fútbol en la quinta de Macri. Cristina redobla la apuesta para borrar doce años de ilegalidades. A veces es mejor no defenderse.



8- Hablando de tribunales, sigue el juicio a Pachelo y vigiladores del country Carmel por el asesinato de la María Marta García Belsunce, el crimen fue hace 20 años. El primer fiscal fue un inútil total, el pobre marido de la víctima pasó años en el penal de Campana, la familia fue acusada de encubrimiento, a ella no pararon de ensuciarla. Desde el primer día, quienes seguimos el caso sospechamos con fundamentos de Nicolás Pachelo delincuente de dilatada trayectoria. Un ex compañero de celda le relató a un fiscal la confesión de Pachelo como autor del asesinato y hasta el lugar donde escondió el arma, sin embargo, no se sumó el testimonio a la causa. A Pachelo lo mandó al frente ya hace 20 años su hermano Francisco que reveló detalles del arma homicida nunca encontrada. Las contradicciones del sospechoso sobre sus movimientos en el country aquel domingo trágico son demoledoras. Pasaron dos décadas y seguimos esperando justicia.



9- Para hacer justicia sumarísima están los ¨ofendiditos¨ y algunos operadores televisivos ¨macanudos¨. El pobre Piñón Fijo osó postear que extraña a su nieta, hubiera sido mejor que dijera que extrañaba al nazismo, lo lincharon mediáticamente y publicaron su rostro a cara lavada con encuesta habilitadora de la maldad incluida. Al pobre tipo por un conflicto intrafamiliar que no incumbe a nadie que no sea su mujer y sus hijos le cancelaron shows y quien sabe de qué vivirá los próximos años. Encima hizo un nuevo posteo pidiendo disculpas, por supuesto para los ¨ haters¨ no es suficiente, aunque las disculpas deberían pedirlas ellos.



10- Sería muy fácil y tentador cerrar con el blooper de nuestra cancillería que recibió al embajador de Suiza en la Argentina con una bandera de Dinamarca, el error convengamos que es ¨fulero¨ pero humano. El colmo del ¨absurdaje ¨que cierra el top ten es mucho más grave y también viene de nuestro ministerio de Relaciones Exteriores. El subsecretario de asuntos latinoamericanos, Gustavo Martínez Pandiani, aseguró que Venezuela, Cuba y Nicaragua son países democráticos. La gravedad de los dichos de este diplomático de carrera estriban no sólo en la negación de la existencia de sendas dictaduras en esas naciones sino en que interpretando sus dichos alguien quiera imitar esos modelos en la Argentina. El año próximo hay elecciones presidenciales en nuestra nación, si fueran en Cuba se podría presentar un solo partido, si fueran en Nicaragua se debería meter preso a todo candidato no oficialista y si fueran en Venezuela debería haber fraude y si los resultados no fueran satisfactorios para el gobierno, cerrar el parlamento. Absurdo.