Midgets Show and Power con pilotos invitados en San Antonio - Castellanos

Por Víctor Hugo Fux



Con marcada expectativa se aguarda la realización de la séptima fecha del Torneo Oficial 2022 de la categoría Midgets Show and Power, que se realizará este domingo en el circuito permanente "Atilio Carinelli (h)" de San Antonio - Castellanos.

Se trata de una carrera especial, en la que estarán pilotos invitados -se informó oficialmente sobre la participación de 18 binomios- para jerarquizar una programación que se desarrollará íntegramente en horario diurno.

Estarán compitiendo Cristian Molardo, Guillermo Bogetto, Matías Audino (todos coronados en el Midgets del Litoral), además de Gonzalo Zurbriggen y Adrián Bonafede (campeones del Midgets Show and Power).

Tres de ellos como invitados: Molardo (estará junto a hijo Jeremías), Bogetto (lo hará con Audino) y Zurbriggen (con Leonardo Sterpone), en tanto que los dos restantes serán titulares (el actual líder Audino y el tricampeón Bonafede).

El cronograma de actividades es el siguiente: a las 08:00 apertura del predio; de 09:00 a 10:15 recepción de inscripciones y a partir de las 10:30 actividad en pista.

El Reglamento Particular de la Prueba establece la disputa de una tanda de pruebas libres (titular o invitado, a elección del binomio); clasificación (titular o invitado, también a determinar por los integrantes de las duplas); series (invitado); semifinales (titular); finales A y B de titulares (serán engrillados según puestos y tiempos de las semifinales); finales A y B de invitados (serán engrillados según la posición de la clasificación obtenida por el titular o el invitado).

Vale la pena aclarar que las finales de titulares y de invitados tendrán puntaje completo, el que será otorgado al piloto titular. El piloto titular que participe sin piloto invitado podrá competir como una carrera normal, efectuando las mismas vueltas y el mismo cronograma habitual de otras competencias, solo que no obtendrá la puntuación que le puede otorgar el invitado en su final.

Binomios confirmados: 1 Adrián Bonafede - Néstor Bosio; 4 Angel Gaggi - Jorge Soliz; 5 Jesús Ceragioli - Diego Haspert; 6 Leonardo Sterpone - Gonzalo Zurbriggen; 7 Pablo Bailetti - Mauricio Acosta; 8 Marcos Zurvera - Emanuel Martino; 9 Diego Bruera - Federico Maletto; 11 Germán Gorlino - Roberto Galizzi; 15 Sebastián Vila - Oreste Argante; 32 Joaquín Beccaría - Adrián Beccaría; 46 Arturo Funes - Leandro Funes; 62 Jeremías Molardo - Cristian Molardo; 70 - Edgardo Osorio - Andrés Osorio; 71 Matías Audino - Guillermo Bogetto; 82 Darío Pairone - Marcelo Pairone; 89 Germán Mathier - Carlos Cravero; 105 Cristian Fernández - Juan José Listello y 109 Lucas Torassa - Emiliano Torassa.