Santa Fe Capacita 2022: comenzó el curso de “Panificación sin TACC” en el CAF

El programa Santa Fe Capacita tiene como objetivos lograr el fortalecimiento de la trayectoria formativa, mejorar las condiciones en que se realiza el trabajo, la adquisición de competencias laborales, el desarrollo de aptitudes, conocimientos y habilidades útiles para desempeñarse en espacios laborales. Además, intenta promover la articulación y cooperación entre el sector público y privado con el propósito de avanzar en los objetivos planteados en cada una de las líneas de acción y brindar respuestas concretas y eficientes a las diversas problemáticas que se pudieren presentar, especialmente aquellas que afecten a determinados colectivos con dificultades de acceso al mercado laboral. En este marco, esta semana, en las instalaciones del Centro de Acción Familiar (CAF), comenzó la formación de “Panificación sin TACC” de Santa Fe Capacita.



"LAS EXPERIENCIAS NOS

INVITAN A SEGUIR PENSANDO"

Al respecto, el coordinador de Empleo, Juan Ignacio Ruggia, destacó: “Estamos en el comienzo de un nuevo curso de Santa Fe Capacita, uno más de los 18 que planteamos a principio de año en conjunto con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Fe. Lo dictamos en una institución con la que venimos trabajando hace mucho tiempo, como es el Centro de Acción Familiar. Trabajamos en temáticas vinculadas al empleo y también relacionadas con la familia y especialmente con las mujeres”. “En esta oportunidad, 20 chicas comienzan este curso de formación que es inédito para nosotros. Las experiencias que escuchamos nos invitan a seguir pensando y discutiendo el tema de la celiaquía y los interrogantes con las harinas más tradicionales. Notamos que en su juventud, o en la de sus hijos e hijas, hubo cuestiones de discriminación, no poder conseguir la comida o pasarla mal por ello”; contó Ruggia. “Este curso no solo tiene como alternativa el poder generar un nuevo emprendimiento, sino también la posibilidad de dar independencia y libertad a las personas que no pueden comprar la alimentación correspondiente. Esperamos que este curso les de las herramientas que necesitan, trabajamos para esto”; agregó.



EXPERIENCIAS

Seguidamente, Julieta de 23 años, contó: “Soy celíaca desde los 2 años. Fue mucho tiempo el que demoraron en descubrirlo. Me interesó mucho el curso más allá de que ya sé como se manipulan los alimentos sin TACC”. “Desde el año pasado comencé con un emprendimiento y este curso me interesó para seguir aprendiendo, conocer gente y para ser más integrada. Hay muchos lugares que aún no tienen comida o conocimientos sobre la celiaquía. La idea es seguir aprendiendo”. “Mi emprendimiento es @rainbow_glutenfree, me encuentran así en Instagram. Mi WhatsApp es

3492 509088. Tomo pedidos por ambos lugares. Hago prepizzas, panes, empanadas, tartas, pastafrolas, alfajores, brownies, entre otros. Tengo una gran variedad de productos y quiero seguir incorporando más”; concluyó Julieta.