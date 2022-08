La importancia de una niñez saludable y un cuidado preventivo de la audición

El Día de la Niñez es una buena oportunidad para cuidar a quienes más lo necesitan. Desde el período de gestación hasta los 15 años, en que ingresan a una nueva etapa en sus vidas, los niños deben recibir cuidados especiales por parte de sus padres y/o tutores y realizarles los chequeos necesarios en tiempo y forma, es una manera de brindarles un entorno seguro para un desarrollo saludable.

La detección temprana de la hipoacusia, es esencial para no comprometer el desarrollo comunicativo y emocional. Ya que la audición es fundamental para tener experiencias interactivas que estimulan el desarrollo del lenguaje, cognitivo y social. Es común que, dentro de los primeros años de vida en adelante, se realice una audiometría, que consiste de un examen en donde se mide la capacidad de cada oído de percibir las vibraciones de diversas bandas del espectro audible.

“En nuestro país contamos con la Ley de Detección Temprana y Atención de la Hipoacusia, que señala que todo niño recién nacido tiene derecho a recibir un estudio temprano sobre su capacidad auditiva y luego, se le brinde tratamiento en forma oportuna si fuera necesario, ya que las doce primeras semanas de vida extrauterina son especialmente importantes para el desarrollo de las vías auditivas”, explica el Dr. Daniel Pérez Gramajo, Jefe del Servicio de Otorrinolaringología en el Hospital Eva Perón de San Martín, y médico referente de MED-EL.

Estar atento a la posible sintomatología es fundamental para actuar ante las primeras alertas y acudir de inmediato a un profesional que realice las examinaciones a través de distintos métodos no invasivos que permiten detectar tempranamente la pérdida auditiva.



Signos y alertas para niños menores



- No responde cuando lo llaman por su nombre;



- En algunos casos se observa una elevación el tono de voz;



- Interrupción en el desarrollo del lenguaje;



- No responde a sonidos ni diferencia sus intensidades;



- Distorsión en el desarrollo de sus actividades cotidianas (colegio, deportes, etc);



- No están alertas a los sonidos;



La hipoacusia posee múltiples causas según la etapa en donde inicia, pero provoca consecuencias mucho más amplias en los primeros tres años de vida y durante toda la infancia, ya que es la etapa de mayor desarrollo del sistema auditivo. Entre las posibles causas se encuentran factores hereditarios, congénitos o adquiridos desde el momento del nacimiento, incluso puede desarrollarse a lo largo de la vida por numerosos y variados factores causales.

“Es importante remarcar que, en la mayoría de los casos, la hipoacusia se puede prevenir si adoptamos las medidas necesarias. Por otro lado, es de suma importancia hacerse chequeos de rutina, al menos una vez al año para estar seguros”, finaliza el Dr. Daniel Pérez Gramajo, referente de MED-EL.



