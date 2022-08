Costamagna disertó en el ciclo "Nuevos Dirigentes"

“Cada día, más jóvenes, se deben incorporar al mundo del trabajo. En esto no hay plan B ni atajos”, señaló el ministro de la Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Santa Fe, Daniel Costamagna, al disertar ante quienes cursan el Programa de formación "Nuevos Dirigentes" de la Bolsa de Comercio de Santa Fe (BCSF). “Honestidad, saber escuchar, saber de lo que uno habla, capacitarse, estar en un permanente aprendizaje con los demás, estar muy cerca del que produce o de quienes participan en todos los eslabones de una empresa; nunca sacar los pies del plato de la actividad privada cuando se tienen responsabilidades dirigenciales, son cuestiones centrales”, sostuvo.

Invitado a dar una charla para abordar temas relativos a la formación de un dirigente, Costamagna fue recibido en la institución por el tesorero, Carlos Sansevich y los coordinadores del Programa, Florencia Camusso, Manuel Salva y Hugo Freyre.

Por espacio de una hora, Costamagna se refirió a su formación tanto en el Liceo Militar General Belgrano, luego en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNL ubicada en Esperanza, en el Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza (España) y en el Centro de Estudios e Investigación para la Dirigencia Agropecuaria (CEIDA); entre otras instancias de aprendizaje.

Asimismo, a su paso por la actividad gubernamental en los dos gobiernos de Jorge Obeid y en el actual del gobernador, Omar Perotti y a las funciones desempeñadas en la Sociedad Rural de Rafaela de la que fue presidente durante dos períodos. En la parte privada, actualmente, es presidente de RICARDAM, una empresa familiar productora de granos y carnes, y asesor de proyectos ganaderos.

Costamagna, ministro de la Producción de una provincia tan diversificada como es Santa Fe, sindicó como fundamental conocer la provincia y los ejes centrales de la actividad de cada sector. “Es central conocer la provincia y ayudar a fortalecer dos pilares: la educación y la producción. En esto, no puede haber atajos ni plan B, cada día más, más jóvenes deben incorporarse al mundo del trabajo”, expresó el funcionario.

“La dirigencia debe estar por encima de las ideologías y salir por encima de ellas; ese salto hacia el bien común, se debe dar”, aseveró. “El empresario, el que invierte, debe tener reglas claras y previsibilidad porque la inversión es a mediano y largo plazo. El cambio de la asistencia social por los oficios, es esencial”, enfatizó en un momento de su charla.

“Sean dirigentes reales, lo que significa no abandonar lo que hacen. Dejen sembrar el pasto al lado de ustedes. Progresen, pero dejen crecer también a quienes están a su lado. Lo contrario implica inseguridad”, indicó a modo de sugerencias a los integrantes del programa.

Costamagna llegó a la BCSF acompañado por Macarena Schmidt y Juan Marcos Aviano, integrantes de su equipo ministerial. Antes de comenzar la charla, se proyectó un video que exhibió la diversidad productiva de Santa Fe, y al término de la exposición, estableció con los presentes un ida y vuelta de preguntas, respuestas y comentarios, sobre producción y economía, que fue enriquecedor para quienes lo escucharon.



TAMBIÉN FILMUS Y

EMPRESARIOS DE BRASIL

En el marco de la semana AGTECH, la Bolsa de Comercio de Santa Fe, fue anfitriona de una reunión de la que participaron una comitiva de diplomáticos y empresarios de Brasil con representantes de compañías y startups de la región y de la Aceleradora del Litoral.

Avanzado el encuentro, se sumaron el ministro de Ciencias, Tecnología e Innovación de la Nación, Daniel Filmus; el diputado nacional Roberto Mirabella y la ministra de Género de Santa Fe, Florencia Marinaro, entre otros funcionarios.

Fueron recibidos por el presidente de la BCSF, Martín Vigo Lamas -quien les dio una cordial bienvenida- por el vicepresidente 1°, Juan Pablo Durando y el tesorero, CPN Carlos Sansevich.

La comitiva visitante estuvo encabezada por la agregada agrícola y por el jefe del Sector de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEC), de la embajada de Brasil, Andrea Parrilla y Alvaro Augusto Guedes, respectivamente; al igual que Quillén Sánchez. Asimismo, se sumó el secretario de Comercio Exterior de la provincia, Lic. Germán Burcher.

Tanto desde la BCSF como desde la Nación se destacó a la provincia de Santa Fe como un ejemplo en ciencia y tecnología por la fortaleza de su sistema científico- tecnológico como por su sistema emprendedor. Además, por el apoyo que brinda el gobierno provincial a estas áreas.

Del lado santafesino participaron representantes de la Aceleradora del Litoral, Cites Impulsa, Sancor Seguros, Red Surcos, Infira; BioSynaptica y Estancias Bieler SA. En la comitiva brasileña, estuvieron presentes las startups: Neuron Lab, TEC Expert y Agricom

Luego de su paso por la BCSF, la comitiva visitó el Parque Tecnológico Litoral Centro y la empresa ACRONEX, dedicada a la investigación y desarrollo tecnológico orientado al sector agrícola.