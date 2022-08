La caída de las criptomonedas lleva al bitcoin a su mínimo

Las criptomonedas cayeron fuertemente, con una venta repentina que arrastró al bitcoin a un mínimo de tres semanas. Los analistas se mostraron divididos sobre la razón detrás de esta caída. El bitcoin descendía 7,7% a 21.404 dólares durante la mañana europea, alrededor de las 0640 GMT. Se ha recuperado ligeramente para cotizar en torno a los 21.528 dólares a las 1651 GMT, con un descenso del 8,05% en el día.

El ether bajaba en el momento de elaboración de este artículo un 8,32%, a 1.721 dólares. Marcus Sotiriou, analista del corredor de activos digitales GlobalBlock, dijo en una nota de análisis que no parecía haber un catalizador extraordinario que provocara la fuerte venta.

"Sin embargo, el rechazo del S&P 500 y su incapacidad para continuar su recuperación contribuyeron a la caída del Bitcoin", dijo. El S&P 500 bajaba alrededor de un 1% a primera hora de la tarde del viernes.

Por su parte, Susannah Streeter, analista senior de inversiones y mercados de Hargreaves Lansdown, sugirió que el movimiento era "resultado de una gran transacción de venta".

Streeter dijo que parecía que la criptodivisa cardano había sido la primera en moverse, seguida por el bitcoin y el ether, y luego otras como la altcoin dogecoin.

Las criptodivisas han caído drásticamente en lo que va de año, ya que las subidas de tasas de la Reserva Federal y la altísima inflación hacen que los inversores se deshagan de los activos de mayor riesgo.

Craig Erlam, analista de mercado senior de Oanda, aclaró que el hecho de que el bitcoin no haya recuperado sus pérdidas "sugiere que el movimiento tiene fundamento".

Este tipo de movimientos bruscos son habituales en el volátil mercado de las criptomonedas. El 15 de junio, el bitcoin se desplomó más de un 15% cuando los inversores se asustaron por el colapso de una de las llamadas "stablecoin", TerraUSD, y un importante prestamista de criptomonedas congeló los retiros de los clientes.

El movimiento del viernes puso al bitcoin en camino de su peor día desde el colapso de junio. "Especular con criptodivisas es un riesgo extremadamente alto y no es adecuado para la gran mayoría de la gente", dijo Streeter de Hargreaves Lansdown.