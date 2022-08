Cuatro derrotas rafaelinas

No fue una noche favorable en el marco de la Copa Santa Fe de básquet, que tuvo la quinta fecha.

El único ganador de los representantes de la ARB que se presentaron fue Unión de Sunchales, que cerró la primera rueda invicto en la Zona A. Este viernes venció a Sanjustino en San Justo por 89 a 57, con parciales de: 7-25, 25-46 y 45-68, todos para los dirigidos por Rodrigo Juárez. Matias Borda Bossana con 18 puntos, Ramiro Rojo y Matías Loro, ambos con 14, se destacaron en el goleo.

Independiente perdió en Firmat ante el local Firmat F.C por 60 a 43. Los parciales fueron: 15-8, 35-18 y 48-29. Martín Miretti anotó 11 puntos en el CAI, mientras que Lucas Corrado sumó 9 en el equipo de Walter Storani que preservó a varios U18 para el Federativo que se juega el domingo en esa categoría. Lucio Varani anotó 31 en el local.

Por su parte, Peñarol fue superado en Villa Rosas por Atlético Sastre por 94 a 58. La progresión fue: 21-16, 33-39 y 47-60. Alfredo Andereggen se destacó en Peñarol con 15 tantos, mientras que el U16 Jeremías Hoffmann sumó 11 y Julián Mauti 10. Matías Yácono con 34 fue el goleador visitante y del juego.

En el Elías David, por la Zona C, Quilmes perdió ante el puntero de la zona, Atlético María Juana por 67 a 59. La progresión en el marcador fue: 11-26, 17-43 y 36-57.

Franco Albornoz con 17 puntos, Agustín Leonardi con 12, Lázaro Vacaflor y Pablo Senn con 10, fueron los principales goleadores del elenco cervecero. Guido Motto y Facundo Pautasso, con 12, se destacaron en el elenco mariajuanense.

Finalmente, por la Zona B, Atlético de Rafaela cayó en Tostado frente a su homónimo de esa ciudad por 90 a 66. Los cuartos fueron: 17-13, 41-26 y 67-53. Tadeo Mire con 22 puntos fue el goleador cremoso, en tanto Francisco Cantalejo sumó 19 y Manuel Dalmazzo 14, entre los más efectivos. Alberto Morard, con 24, se destacó en el ganador.



9 DE JULIO EN EL OFICIAL

Se abrió anoche la décima fecha del Oficial de la ARB, con la victoria de 9 de Julio como visitante ante Ben Hur por 76 a 65. En el Coliseo del Sur los parciales fueron: 9-13, 26-31 y 42-57.



FEDERATIVO U18

En la jornada del domingo se jugará la cuarta fase del Federativo U18 con sedes en Sunchales, Santa Fe, Gálvez y Venado Tuerto, con la participación de Independiente, Atlético, Libertad y Unión. Clasifican los dos mejores por zona y se ordenarán en general para los cuadrangulares semifinales del 10 y 11 de septiembre.

Este es el detalle: Zona 1, en Unión de Sunchales, 9.30 Unión de Sunchales vs. Central de Ceres; 14.30 Central de Ceres vs. Colón de San Justo; 18.30 Colón de San Justo vs. Unión de Sunchales.

Zona 2, en Colón de Santa Fe: 9.30 Colón de Santa Fe vs. Independiente de Rafaela; 14.30 Independiente vs. Sanjustino 18.30; Sanjustino vs. Colón de Santa Fe.

En la Zona 3, en Gálvez, estarán el local Santa Paula, Sport Club Cañadense y Atenas de Venado Tuerto; y en la 4, en Olimpia de Venado Tuerto, el local Atalaya de Rosario y Unión de Santa Fe.