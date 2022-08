El 11 de Atlético con tres cambios

En la práctica de ayer por la mañana en el estadio, el técnico probó una alineación con tres modificaciones con respecto a los 11 que vienen de caer 2-1 con Estudiantes de Buenos Aires en el Monumental. Gonzalo Lencina reemplazó a Claudio Bieler, quien llegó al límite de amarillas, Mauro Albertengo fue por Alex Luna y Ayrton Portillo en el lugar de Marco Borgnino, quien arrastra una molestia en la zona del pubis.

El que se mantuvo en el equipo fue Federico Torres, mientras que Jonás Aguirre, quien ya cumplió con la suspensión, aún no aparece en el 11 titular.

De esta forma el equipo que paró Ezequiel Medrán tuvo a Julio Salvá; Juan Galetto, Fabricio Fontanini, Mauro Osores y Federico Torres; Portillo, Facundo Soloa, Nicolás Aguirre y Guillermo Funes; Lencina y Albertengo.

El plantel profesional de Atlético de Rafaela, que anoche finalmente comenzó con su concentración en el Predio María (Lehmann) y lo repetirá hoy y mañana, va perfilando un tentativo de cara al juego de este lunes a las 19hs ante Atlanta en Villa Crespo, juego válido a la fecha 30 de la Primera Nacional.



DOMINGO 28 ANTE SAN JUAN

Luego de visitar al Bohemio, el equipo que conduce Ezequiel Medrán volverá a jugar en el estadio Monumental. Será el domingo 28 de agosto a las 19.30 hs recibiendo a San Martín de San Juan.

Luego le quedará el siguiente fixture: Chaco For Ever (V), San Telmo (L), Gimnasia Mza (V), All Boys (L), Güemes (SdE) (V), Riestra (L).