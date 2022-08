"Deseo que Rafaela no se convierta en el infierno en que se ha convertido Rosario"

Un tema fundamental de la provincia y de la agenda de los ciudadanos tiene que ver con la seguridad pública. Gabriel Chumpitaz, una figura de trascendencia nacional en su rol como diputado, está muy vinculada y relacionada a la seguridad, y brindó su conocimiento y experiencia a través de una charla para los ciudadanos que se celebró anoche, ante una gran convocatoria, en el auditorio de la UCES Centro de nuestra ciudad. Previamente, brindó una conferencia de prensa en un reconocido bar céntrico, y sobre su visita a Rafaela y lo que está ocurriendo en el territorio santafesino en materia de seguridad, expresó que "estamos llevando adelante una nueva visión, una nueva proyección política no sólo en Rafaela sino en toda la provincia que tiene que ver con la conjunción de muchos partidos políticos que tenemos los mismos objetivos y pensamientos muy similares a la hora de defender los principios republicanos en el país. En este sentido, tomamos el compromiso en campaña de estas presentes siempre en esta ciudad y por eso venimos, compartimos, visitamos, recorremos y en esta ocasión, la charla debate tiene que ver con el mayor problema que tiene nuestra provincia, que es la seguridad o la inseguridad, obviamente con distintos temas relacionados como el narcotráfico, el narcomenudeo, el microtráfico y principalmente, dándose un abordaje con una mirada relacionada a los gobiernos locales y la posibilidad de un gobierno local en Rafaela que pueda abordar y solucionar este problema que tantos nos preocupa. Como rosarino, simplemente vengo a contar algunas situaciones, anécdotas que nosotros vivimos y obviamente, con el deseo profundo de que Rafaela no se convierta en el infierno en el que se ha convertido mi ciudad".



LA POSTURA DEL

GOBIERNO PROVINCIAL

A continuación, Chumpitaz también comentó que "estamos viviendo en la provincia de Santa fe el momento más crítico en materia de seguridad, quizás mucho más problemático que la época de las mafias de hace 100 años. Y esto tiene que ver con varias cuestiones. Primero, por una tibieza gubernamental que notamos no solo a nivel provincial, sino en muchos gobiernos locales y municipales, por un abandono del gobierno nacional, entendiendo que aplica una lógica política en temas de seguridad y por eso podemos ver el conurbano bonaerense inundado de gendarmes, con 70 mil hombres y mujeres de las fuerzas federales y vemos en la provincia de Santa fe, apenas 1.500 efectivos federales. Y además, también vemos una justicia abolicionista que todo ha permitido, y en donde vemos todos los días casos en donde se defiende al delincuente y no al ciudadano contribuyente. En ese sentido, vemos el peor escenario en materia de seguridad pero con la esperanza de generar planes de gobierno, distintas alternativas que nos permitan vivir en paz y en orden, tal como prometió el gobernador Perotti y que nunca los cumplió".



EL ROL ACTUAL

DE LA POLICÍA

Posteriormente, el diputado sostuvo que "generalmente, siempre se corta el hilo por lo más delgado, que es la Policía. Un sistema integral de seguridad no sólo implica a la institución policial, sino también al servicios penitenciario y al sistema judicial. Y al mismo tiempo, implica un eje legislativo en el cuál nos toca participar, y un eje, a mi entender el más importante, y que prácticamente no se le da ni siquiera razón de ser, que es el eje social, de prevención, de educación, cultura y deporte. A partir de allí podemos diseñar un sistema integral y considero que los gobiernos locales tienen una trascendencia e importancia en donde pueden desplegar herramientas en lo social y preventivo para poder contrarrestar uno de los mayores problemas que tenemos en la provincia, y que es la droga, que se manifiesta en distintas dimensiones y escenarios como el narcomenudeo, que es el mayor problema que tiene Rosario, y el microtráfico. Puntualmente, yendo a la institución policial, se trata de una institución que está infiltrada, al igual que la penitenciaría, la política, la justicia y la sociedad en general, que está atravesada por el narcotráfico y la corrupción. Es una responsabilidad de nosotros, los políticos, darle, justamente, mando político a la institución policial. La responsabilidad es netamente política, del gobernador y no del jefe policial, y lo determina la ley de seguridad del interior".



LA EVALUACIÓN DEL ÚLTIMO

MINISTRO DE SEGURIDAD

El rosarino expresó luego que "a mi entender, es un error lo que ha cometido el gobernador Perotti entendiendo que delega la función política en el mando policial. Nosotros tuvimos una gran experiencia entre el año 2015 y 2019 en donde Maximiliano Pullaro, como ministro de seguridad, logró bajar todos los índices delictivos. No solo hablamos de homicidio doloso, que es generalmente el delito que se mide, sino de todos los delitos entre el 40% y el 50%. Esto son percepciones de seguridad objetiva y no estamos dando ningún tipo de opinión subjetiva. Por eso decimos que se pueden hacer las cosas bien pero hay que hacerlo con decisión política, con una planificación estratégica, y obviamente con una coordinación interdisciplinaria que permita interlazar los rubros antes mencionados que tienen que ver con la seguridad y los que tienen que ver con la salud, como por ejemplo el consumo de drogas".



LA ECONOMÍA DEL DELITO

Continuando con su relato, Chumpitaz luego añadió que "eoda legislación que nos permita aportar en seguridad, siempre es bienvenida. Ahora hay una realidad, el problema que atraviesa puntualmente Rosario tiene que ver más con la violencia que con el lavado activo. Si bien hay 3 escenarios en los que se desarrolla el narcotráfico, el primero es el territorio, el segundo las cuevas de lavado, las cuevas financieras, el paladar negro del narcotráfico, y el tercero, la hidrovía, que es la autopista donde ingresa y sale la mayoría de las mercancías ilegales y estupefacientes, nosotros consideramos que lo primero que hay que abordar tiene que ver con el territorio y la violencia. Por eso, hemos pedido la reorganización de la fuerzas federales en el territorio provincial para poder aplanar la curva de ascenso de la violencia.



DELITOS MENORES

Por último, el empresario y político cerró su discurso mencionando que "todo tiene que ver con una planificación estratégica, plantear un objetivo, tener bien en claro los recursos que se destinan para cumplir ese objetivo. Esto en la provincia de Santa Fe no sucede. El gobierno de Omar Perotti tuvo un error gravísimo, al destinar los recursos del Ministerio de Seguridad para hacer política. Cuando llega el ministro Saín, se dedicó a hacer política, a perseguir a la oposición, a los diputados para disciplinarlos en la Legislatura, a funcionarios, empresarios, sindicalistas, periodistas, y eso derramó en un crecimiento de la inseguridad, con el agravante de que se cometió uno de los mayores errores de la historia de nuestra provincia, que fue desprender el servicio penitenciario del Ministerio de Seguridad. Cuando pasó esto, se rompió la cadena de inteligencia entre la policía y la penitenciaría, sin olvidarnos que el ministerio de gobierno estaba al mando de la penitenciaría, pero hubo 3 meses que no hubo ministro de gobierno. En esa época fue cuando estallan las encomiendas, las balaceras, las extorsiones, principalmente en Rosario. Entonces, los errores políticos son los que derraman en materia de seguridad, no son errores técnicos, sino netamente políticos".