Perotti firmó el convenio de garantía entre Argentina y el fondo kuwaití

Las provincias de Córdoba y Santa Fe avanzan con el proyecto que permitirá comenzar con las obras para transportar agua del río Paraná a Córdoba. Pasado el mediodía recibieron del Estado nacional las garantías necesarias para la liberación del crédito internacional de 50 millones de dólares, que serán devueltos en su totalidad por ambas administraciones provinciales.

El gobernador de la provincia, Omar Perotti, firmó ayer junto al vicegobernador de Córdoba, Manuel Calvo, el Convenio de Garantía entre la República Argentina y el Fondo Kuwaití para el Desarrollo Económico Árabe (KFAED), para la realización del Acueducto Interprovincial Santa Fe-Córdoba, en su tramo A, Fase I, Coronda – San Francisco.

Del acto participó el presidente de la Nación, Alberto Fernández junto a los ministros de Economía, Sergio Massa y de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero, quienes junto al embajador del Estado de Kuwait en Argentina, Abdullah Ali Al-Yahya convalidaron con su firma, los acuerdos asumidos entre ambas provincias para la toma de un crédito por 50 millones de dólares.

Tras la rúbrica, Perotti afirmó: “Llegamos a la instancia final de la tramitación del financiamiento para el Acueducto Biprovincial en su primera fase con el Estado de Kuwait. Hoy se formalizaron las garantías por parte de la Nación a lo que va a ser ese financiamiento que vamos a recibir las dos provincias”.

“Es una obra trascendente para nuestra región”, resaltó el gobernador santafesino. Y recordó que “el Túnel Subfluvial fue la primera obra biprovincial que tuvo Santa Fe con Entre Ríos y fue realizada hace más de 50 años. Hoy estamos en condiciones de dar los últimos pasos para la licitación y el inicio de la obra de este acueducto con la magnitud que significa llevar agua potable a la zona oeste de nuestra provincia, unir a Córdoba, pero fundamentalmente por lo que significa seguir haciendo obras de agua potable”.

Seguidamente, el mandatario santafesino resaltó que “la calidad de vida se ha extendido en el mundo y uno de los elementos centrales que lo ha permitido: es el acceso al agua potable por parte de la población. Por ello, seguiremos trabajando para que todos los habitantes de nuestra provincia tengan agua potable; es el desafío que hemos tomado las dos provincias en este emprendimiento de gran magnitud”.

“El acuerdo con Kuwait, junto al acompañamiento de los Emiratos Árabes y Qatar, como así también de Arabia Saudita, permitirá conseguir el financiamiento necesario para continuar con el cumplimiento de las otras fases conforme las conversaciones iniciadas con estos países para la realización de esta obra. Es una muy buena oportunidad para que la Argentina abrace esta relación con el mundo árabe, para generar no solamente acciones de financiamiento y de fuerte intercambio en nuestras balanzas comerciales, sobre todo para los programas de seguridad alimentaria”, agregó Perotti.

Por su parte, Calvo destacó: “Un agradecimiento muy especial al gobernador Omar Perotti, porque sin la colaboración de la provincia de Santa Fe esta obra no tendría ninguna posibilidad. Por lo tanto, más allá que ha sido un día histórico para ambas provincias, poder avanzar con esta firma de entendimiento que genera la contragarantía para poder avanzar con la licitación concreta de la obra, este es un día que a partir de ahora va a permitir seguir avanzando en el desarrollo no solo presente sino futuro de todas las generaciones de cordobeses y santafesinos y con la llegada de agua potable a estas localidades sin duda garantizamos mejor desarrollo humano en nuestros territorios y valor agregado para la prosperidad que necesitan nuestras provincias”.

Por último, el vicegobernador de Córdoba, manifestó: “Estas obras no tendrían ninguna posibilidad sin la colaboración de la provincia de Santa Fe que tiene el recurso del que Córdoba carece. Hemos logrado un entendimiento entre ambas provincias que nos va a permitir desarrollar unas de las obras más importantes de carácter biprovincial que hemos tenido en nuestra historia”.

Cabe recordar que el pasado mes de mayo el gobernador Juan Schiaretti y su par de Santa Fe, Omar Perotti, firmaron en Kuwait el contrato de otorgamiento de un préstamo para financiar la construcción de la primera parte del acueducto interprovincial Santa Fe – Córdoba.



DETALLES DE LA

PRIMERA ETAPA

El acueducto biprovincial, que cuenta con un presupuesto de 59.330.958,14 de dólares, tiene en su primera etapa el objetivo de proveer de agua potable a las localidades del centro y oeste de la provincia de Santa Fe y el noreste de Córdoba. Garantiza la infraestructura básica y necesaria de la obra de toma y la planta potabilizadora; beneficiando a 54 localidades, 33 de Santa Fe y 21 de Córdoba, y 410.000 habitantes.

A su vez, esta etapa se subdivide en 2 fases: la primera comprende desde el Río Coronda hasta la ciudad de San Martín de las Escobas, Santa Fe; y la segunda desde San Martín de las Escobas a la ciudad de Santa Francisco, Córdoba. Esta segunda etapa beneficiará a un total de 29 localidades, 14 de Santa Fe y 15 de Córdoba, alcanzando aproximadamente a 817.000 habitantes.