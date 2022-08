Excadete del Liceo atacó a ex compañeros y mató un chofer

SANTA FE, 20. - El chofer de una combi que trasladaba cadetes del Liceo Militar General Belgrano fue asesinado este viernes por un excadete de la misma institución que "había sido echado del Liceo por inconducta el año pasado".

Según explicaron a NA, el agresor "fue a la combi a atacar a quien él consideraba que había sido el culpable de su expulsión". "El excadete quiso atacar con un cuchillo al supuesto delator y en ese momento se interpuso el chofer al que mató", precisaron.

Además, detallaron que "el supuesto delator fue gravemente herido". "Se fugó con la combi donde viajaban y a los 5 kilómetros fue detenido. Fue un solo atacante, no se trató de ningún grupo comando", puntualizaron. Tras una persecución, la policía logró interceptar a la combi y detuvo al atacante.

El episodio sucedió cuando la combi que trasladaba a los cadetes se detuvo en una panadería de la ciudad de Colastiné Norte, momento en el que el atacante aprovechó para abordar el vehículo.

La víctima, un hombre de unos 60 años, realizaba periódicamente el servicio de trasladar a los cadetes del Liceo Militar de Santa Fe.



MAS DETALLES

De acuerdo a lo consignado por El Litoral de Santa Fe, en la noche de ayer, se investigaba intensamente el violento hecho que terminó con una persona fallecida en Colastiné Norte, en cercanías a la Ruta Provincial 1, a la altura del km 1.

Dos de los jóvenes heridos fueron trasladados al hospital "José María Cullen" y se encontraban estables, mientras que otros dos al hospital "Alassia", uno de los cuales se encontraba grave.

Sobre la víctima, se pudo saber que se trata de un hombre de unos 60 años, identificado como Rubén Walesberg, que hacía bastante tiempo que viajaba hacia San Javier para llevar y buscar a los cadetes.



ORIUNDO DE

HUMBOLDT

El atacante detenido, de quien sólo se conocen sus iniciales "M.K.", tiene 19 años y es oriundo de Humboldt (departamento Las Colonias). Un ex compañero de "M.K.", describió algunas de las conductas que tuvo el joven durante su paso educativo por el Liceo Militar.

“Cuando estábamos en quinto año, que fue durante la pandemia, se notaba aún más que M. estaba ‘loco’. Le había ordenado a los subalternos que no se conectaran a las clases virtuales como protesta ante la misma educación virtual”, relató su ex compañero, del que se reservó su identidad.

“Ya en sexto (año), él vandalizó una de las paredes del aula dejando un hueco grande y sin hacerse cargo, a esto se le sumaban las constantes faltas de respeto hacia los profesores y el ensañamiento injustificado contra cadetes subalternos, hasta el punto de hacerlos llorar", describió la misma fuente.

Por último el ex compañero dijo que “después de constantes llamados de atención de la parte militar y académica hacia él, decidieron separarlo”. "Él no se recibió, no estuvo en el acto de egreso ni en la recepción. No supimos nada de él hasta ahora”, cerró el relato. (Con información de NA y El Litoral).