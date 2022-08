Pese al pedido del gobierno, los gremios docentes continuarán su plan de lucha

"Lo que podemos decir es que AMSAFE ratifica la resolución de la asamblea llevada adelante el jueves. Porque el paro que llevamos adelante, el plan de lucha que estamos llevando adelante y el conflicto que tiene como único responsable al gobierno de la provincia se origina porque no nos convocan a paritaria, no mejora el salario, porque no mejora las condiciones de trabajo y no se ponen en discusión las políticas educativas. Lo único que está haciendo el ministro es ratificar lo que venían diciendo", afirmó Rodrigo Alonso, secretario general de AMSAFE, departamento La Capital, a UNO. De esta manera, continúan firmes, hasta el momento, los dos paros por 72 horas previstos para las próximas semanas. Si bien la fecha de la reunión con los sindicatos docentes ya está fijada para el 2 de septiembre, no alcanza para frenar las medidas de fuerza por venir: 23, 24 y 25 de agosto, y 30, 31 de agosto y 1° de septiembre.

Alonso hizo referencia de esta manera a la consulta por la conferencia de prensa llevada adelante por el ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri en la mañana de este viernes y después del anuncio oficial a la convocatoria de reapertura de paritarias para el próximo 2 de septiembre dada a conocer el jueves a la noche, luego de que el gremio anunció 24 horas de paro para este viernes, 72 horas los días martes 23, miércoles 24 y jueves 25 con movilización provincial. Y un paro de 72 horas los días martes 30, miércoles 31 de agosto y jueves 1 de septiembre con acciones locales.

"Al ya haber una convocatoria concreta a la reunión paritaria, estamos instando a que se revisen las medidas de fuerza que están o que se pretendieran disponer en lo sucesivo", apuntó Pusineri contra los gremios, y pidió que se tome en cuenta que están cumpliendo con los compromisos asumidos. Ante el insistente pedido de la reapertura, el ministro de Trabajo indicó: "Siempre supimos que iba a ver una convocatoria en septiembre. Es más, mientras se está tomando esa posición el gobierno está liquidando los haberes del mes de agosto con un incremento del 8% y seguramente este 8% va a ser superior a lo que marque el índice inflacionario".

Mientras tanto, Alonso puntualizó que "nosotros creemos que la convocatoria a paritaria debe de ser de manera urgente. Pero el conflicto no se va a solucionar solo con el llamado, sino en tanto y en cuanto que se presente una propuesta paritaria que cubra la necesidad que tenemos los docentes", confirmó. Al ser consultado sobre el porcentaje que se les otorgará a los trabajadores en el sueldo con la suba del 8%, donde Pusineri dijo que le gana a la inflación, Alonso se preguntó: "¿Y qué pasa con el índice de inflación que hemos perdido en julio, en junio? No se habla de eso o de que ya tenemos en los primeros siete meses del año un 46% de inflación y tuvimos un 30% de aumento. En consecuencia lo que creemos es que el gobierno, lo que está haciendo, es patear la pelota para adelante. Nosotros lo que entendemos es resolver el conflicto llamándonos a paritarias y presentando una propuesta que esté relacionada a las necesidades que tenemos". Por otro lado recordó: "La ley paritaria dice que cuando una de las partes convoca o solicita, a los 15 días la otra parte tiene que asistir. Ahora el gobierno no lo hace. Lo hicimos en junio, en julio y de manera pública pero el gobierno no lo hizo. Nosotros iremos el 2 de septiembre, pero necesitaríamos que sea mañana la convocatoria". "¿El conflicto se resuelve amenazando con que te voy a descontar los días de paro?, la verdad es que no, eso lo que va a hacer es profundizarlo. Lo que hay que hacer es cumplir la ley, convocar a paritarias y presentar la propuesta", cerró Alonso.



SADOP VA POR UNA

PARITARIA DEL 90%

Por su parte, el titular de Sadop, Pedro Bayúgar habló sobre lo que piensan tras el pedido del ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, respecto a rever las medidas de fuerza. "Lo del día de hoy -por ayer- no se modifica, la semana que viene no creo y no me parece, igualmente dejaremos transcurrir el tiempo para decidir. Aún a nosotros, de manera formal, no nos ha llegado convocatoria, es solo la promesa hecha pública del ministro, pero cuando nos llegue será la rectificación de lo que viene diciendo desde mayo de este año sobre la convocatoria en septiembre y ahora le ponen fecha, 2 de septiembre". "Esta ratificación por parte del gobierno que estábamos pidiendo que se modifique, no era solo el adelantamiento de tramos de agosto y septiembre, sino además convocatoria a paritarias, pero la pedíamos para ahora, no para el 2 de septiembre como quieren ellos. Desde el gobierno ratifican la postura, yo podría decir nosotros ratificamos la nuestra, así vamos a seguir hasta que un día acordemos algo, pero sabemos que no es el camino. El que tiene que convocar y mover las fichas para producir algo nuevo es el gobierno".

Al ser consultado sobre lo dicho por Pusineri, que ya se estaban liquidando los sueldos de los docentes con el aumento acordado dijo: "Él (por el ministro), compara mes a mes porque es la comparación que conviene. Yo lo podría llevar al mes anterior cuando hubo una inflación en julio superior al 7% y no hubo ningún incremento para nosotros, por lo cual perdimos siete puntos, y así entrar en una discusión estúpida". "La realidad es que mientras nosotros en marzo acordamos hasta septiembre un 46%, lo hicimos con la previsión del Banco Central de que la inflación iba a ser del 40%. Ahora estima que llegará al 90%, es decir que estamos a la mitad de lo previsto, pero por lo menos es el número a alcanzar, pero no podemos hablar de números menores", admitió. Y concluyó: "Esto sigue con que nosotros hoy hacemos paro, el lunes habrá actividad educativa normal. La semana que viene tendremos 72 horas de paro y si en el transcurso de la semana hay alguien que cambie la situación, avisaremos".



OTRA ALTA ADHESIÓN

Por último, este viernes las escuelas permanecieron cerradas con una adhesión total al paro, tal como había sucedido con las anteriores medidas de fuerza. Además, todas las oficinas del Estado no abrieron sus puertas por los paros de los estatales de ATE y UPCN.