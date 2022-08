Colón ante Tigre

La goleada recibida ante Central Córdoba de Santiago del Estero (3-0) fue el punto final para el breve ciclo de Rondina en Colón. El "Huevo" sólo dirigió al equipo durante 7 partidos. "Cuando no te quieren en un lugar, por más que uno quiera seguir, es difícil", dijo Rondina a los medios de comunicación.

Julio César Falcioni inició el torneo como entrenador, pero duró seis fechas. Luego, un conocido de la casa como Adrián Marini se hizo cargo de forma interina en la victoria ante Vélez por 2-1, por la séptima fecha. Rondina realizó su debut en la octava jornada con el empate sin goles como visitante ante Gimnasia La Plata.

Colón cosecha 15 puntos luego de tres victorias, cuatro empates y seis derrotas.

Marini, quien se quedaría hasta fin de año como DT, realizaría tres cambios con el retorno de Luis "Pulga" Rodríguez por Juan Sánchez Miño más los ingresos de Agustín Ojeda y Baldomero Perlaza por Rafael Delgado y Juan Pablo Álvarez, respectivamente.

Tigre, con 18 unidades en la LPF, viene de dos empates consecutivos y está a una victoria de ubicarse en zona de clasificación para la Copa Sudamericana.



Las posibles formaciones:



Colón: Ignacio Chicco; Augusto Schott, Facundo Garcés, Paolo Goltz y Agustín Ojeda; Baldomero Perlaza, Leonel Picco y Christian Bernardi; Facundo Farías, Luis Miguel Rodríguez y Ramón Ábila. DT: Adrián Marini



Tigre: Manuel Roffo; Lucas Blondel, Víctor Cabrera, Abel Luciatti y Sebastián Prieto; Sebastian Prediger y Ezequiel Fernández; Ijiel Protti, Facundo Colidio, Lucas Menossi o Alexis Castro; Mateo Retegui. DT: Diego Martínez



Cancha: Brigadier Estanislao López, de Colón.

Árbitro: Andrés Merlos.

Hora: 18.00

TV: TNT Sports