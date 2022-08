Inferiores de AFA: lo que pasó y lo que se viene

El Torneo de Divisiones Inferiores de la Primera Nacional, certamen que es organizado por AFA, no se detiene y este sábado se jugará la 21º fecha, instancia en la cual Atlético de Rafaela se estará cruzando con Ferro Carril Oeste. Las tres menores se presentarán, desde las 9 hs, en el predio 'Tito' Bartomioli, mientras que las mayores lo harán en Pontevedra.

En la fecha pasada los pibes de la 'Crema' enfrentaron a Sacachispas, logrando cinco victorias.

Las tres mayores hicieron las veces de local en el estadio Germán Soltermam, mientras que las menores se presentaron en Villa Soldati.

De esta forma, Atlético sigue liderando la sumatoria acumulada con 275 puntos, seguido por Temperley con 259 y Oeste con 249, en las principales colocaciones.



Los resultados fueron los siguientes:

- Cuarta División: Atlético 3 (Federico Reynoso, Lucas Alessi y Eduardo Murua) vs. Sacachispas 0.

- Quinta División: Atlético 5 (Alejo Macellari x2, Giovanni Borgonovo, Lisandro Merlino y Valentín Luciani) vs Sacachispas 2.

- Sexta División: Atlético 8 (Marco Rossi x2, Valentín Mondino, Emanuel Rivero, Nicolás Varela, Agustín Luna, Gino Miranda y Misael Rodríguez) vs Sacachispas 0.

- Séptima División: Sacachispas 2 vs Atlético 1 (Joaquín Trionfini).

- Octava División: Sacachispas 0 vs Atlético 3 (Rodrigo Suárez, Valentino Gandín y Diego Mateo).

- Novena División: Sacachispas 0 vs Atlético 3 (Benjamín Zanabria x 2 y Diego Maciel).