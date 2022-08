El fixture de CRAR para la Reclasificación A

CRAR tendrá tres partidos de local y cuatro de visitante en la Reclasificación A del Torneo Regional del Litoral, la cual dará comienzo el 3 de septiembre, y donde tendrá como objetivo el ascenso.

Dos de esos partidos en casa serán ante rivales que provienen del Top 10, Provincial de Rosario y Paraná Rowing. Además evitará el viaje hasta Venado Tuerto y otro de los rivales de visitante será Alma Juniors de Esperanza, con lo cual puede interpretarse como un fixture interesante.

Estos serán los partidos en cada fecha: Reclasificación A – primera fecha, 3 de septiembre: CRAR vs. Provincial.

Segunda fecha: 10 de septiembre: Universitario vs. CRAR.

Tercera fecha: 17 de septiembre: CRAR vs. Rowing.

Cuarta fecha: 24 de septiembre: Logaritmo vs. CRAR.

Quinta fecha: 1 de octubre: CRAR vs. Jockey de Venado Tuerto.

Sexta fecha: 15 de octubre: Alma Juniors vs. CRAR.

Séptima fecha: 22 de octubre: Caranchos vs. CRAR.

Cabe destacar que este sábado 20, a las 14.30, se jugará la gran final del Top 10 del TRL en cancha de Estudiantes de Paraná, entre el local y Gimnasia de Rosario con arbitraje de Damián Schneider.



JUEGAN LAS JUVENILES

Este sábado volverán a presentarse las categorías juveniles de CRAR en el marco de la segunda etapa del torneo Dos Orillas. La actividad, como visitante, comprende al M15 (zona Clasificación) desde las 11 ante Alma Juniors de Esperanza; al M16 (en ronda Campeonato) vs. CRAI (a las 12.30) y al M19 (Zona Clasificación) vs. CRAI B a las 12.30.



HERMANAMIENTO

El Círculo Rafaelino informó ayer que por problemas de salud de Guillermo Vincenti, presidente del Fossano Rugby, se decidió reprogramar la firma de la carta de intención de Hermanamiento entre la institución de nuestra ciudad y la mencionada de Italia. En los próximos días se anunciará la nueva fecha del evento.



PUMAS 7

La Unión Argentina de Rugby (UAR) designó el plantel de jugadores del seleccionado de Los Pumas 7s -ganador de la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio- que viajará el domingo a Los Ángeles, Estados Unidos, para participar de la novena y última etapa del World Seven. Posteriormente, Los Pumas 7s viajarán con rumbo a Ciudad del Cabo, Sudáfrica, para jugar la Copa del Mundo a llevarse a cabo entre el 9 y el 11 de septiembre.

El entrenador del seleccionado argentino, Santiago Gómez Cora designó un plantel de catorce jugadores, aunque para la Copa del Mundo la lista será de dos jugadores menos y estará definida una vez que concluya el seven de Los Ángeles en esta oportunidad no están convocados los jugadores Tomás Elizalde y el cordobés Valentín Soler Filloy, ya que ambos debieron ser operados por distintas lesiones.

La delegación de Los Pumas 7s es la siguiente: Joaquín De la Vega, Agustín Fraga, Luciano González, Matteo Graciano, Rodrigo Isgró, Alejo´Lavayén, Tomás Lizazu , Marcos Moneta, Matías Osadczuk, Gastón Revol, capitán), Franco Rossetto, Germán Vera Feld y Tobías Wade. La novedad de esta Copa del Mundo es que tendrá un nuevo sistema de competencia de eliminación directa, y los ocho mejores equipos de la clasificación empezarán a competir directamente en los octavos de final.