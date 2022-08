Piden al Municipio que sea tajante con la mano única de avenida Italia

La disputa entre vecinos que están a favor y en contra de la mano única que se implementó en avenida Italia, en enero pasado, parece una novela de nunca acabar, y lo preocupante son las manifestaciones agresivas (amenazas, insultos y agravios) que se produjeron, en medio de un clima de tensión que se percibe en el barrio.

En la nota que los autoconvocados hicieron llegar al Concejo pidiendo la reunión de ayer, expresaron: “queremos hacer oír nuevamente nuestra voz mostrando nuestra conformidad con las intervenciones realizadas en avenida Italia en los últimos meses, voces que surgen de las charlas con los vecinos en nuestro caminar por el barrio y de interactuar en las redes” y reforzaron el pedido señalando que asistirán “con un mandato de 204 firmas y más de 570 presentadas el año pasado”.

Vale recordar que a mitad del pasado mes, estuvieron en el Cuerpo quienes militan en “la otra vereda” para reafirmar que el paso a sentido único de circulación de avenida Italia, entre las avenidas Brasil y Gabriel Maggi, es perjudicial en varios aspectos y sostienen la necesidad de rever los cambios urgentemente y volver a la doble mano.

Marisel Otterstaett fue la “vecina autoconvocada” que realizó la introducción al tema que los llevó al encuentro.

“Nuestra postura se basa en la defensa de la vida, en todos los aspectos” dijo con firmeza en el inicio”.

Empezamos a movilizarnos cuando se construyeron las dársenas, porque avenida Italia era de doble mano con un tránsito muy complicado, con camiones que iban permanentemente de norte a sur y viceversa, con embotellamiento de autos, con muchísima circulación de motos desde los barrios de más al norte, muchas veces con dos o tres personas y sin luz, y con chicos cruzando para ir a la escuela.

Todo era caótico y esas dársenas podían resultar traumáticas y fatales, y por eso, en su momento, nos opusimos a la construcción de ellas, pero se sostuvieron y la verdad es que ahora vemos que el tránsito está muy ordenado, es mejor el estacionamiento y el cruce peatonal porque las dársenas acortaron la distancia entre veredas, y en el caso de los chicos es más seguro. Por todo esto, nuestra intención como vecinos es apoyar decididamente que avenida Italia siga siendo de una sola mano”.



QUE EL MUNICIPIO

SEA CONTUNDENTE

El resto de los vecinos le siguieron haciendo oír sus enfoques y entre los puntos a favor, aparte de lo que se ganó en seguridad con la intervención, se mencionó que “fue importante la descontaminación sonora que se produjo a partir de los cambios porque en algunos momentos del día se tornaba insoportable”.

De todas maneras, algunos advirtieron que quedan cosas por corregir y entre los planteos se escuchó que actualmente es frecuente ver motos circulando en contramano. “En los primeros días había guardas y ahora ya no están. Esta situación es peligrosa porque hay que volver a mirar para el norte antes de cruzarla para evitar que nos ocurra un accidente”, denunciaron.

A su vez se quejaron por la demora en "ordenar vialmente las calles aledañas a avenida Italia teniendo en cuenta que son vías de acceso y salida de barrios más al norte y se cargaron con muchísimo tráfico tornándose muy peligrosas. Pensamos en la salud de los que circulan por ese sector y es necesario que se avance rápidamente con otras intervenciones”.

Después, uno de los vecinos fue directamente al grano, y sin rodeos, pidió con énfasis “que el Municipio diga definitivamente que va a ser de una sola mano así se termina esta grieta entre los vecinos. Se deben tomar decisiones y avanzar con las otras intervenciones” y puso como ejemplo a “calle Joaquín V. González que se sobrecargò tránsito, con gran circulación de camiones y no es muy ancha”.

Quien le respondió fue la Concejal oficialista Valeria Solterman (PJ) y aseguró “que la decisión ya está tomada no hay manera que se vuelva a la doble mano”.

Otro de los vecinos se refirió a la queja de algunos comerciantes de avenida Italia que sostienen que la mano única les redujo las ventas por el menor movimiento y aseveró: “veo a los negocios que siguen trabajando igual. La cuestión es que si tienen buenos precios la gente va a comprar y no tiene problemas en dar una vuelta más para entrar al negocio”.



¿SE ABRIRÁN

¿MÁS GRIETAS?

Leonardo Viotti (UCR-JxC) aportó: “ cada vez que paso, veo muchas bicicletas en contramano”. Su par de bloque, Miguel Destéfanis, preguntó “por la utilidad de las dársenas y si no fue un gasto ($ 5 millones) que se podría haber evitado”, pero el Justicialista Martín Racca, le retrucò que el objeto de las dársenas “es darle prioridad al peatón, que tenga menos distancia para el cruce y también protege a los vehículos estacionado y a los que tienen garaje cuando entran y salen. Todas estas intervenciones tienen por finalidad, más allá de que a algún vecino se le dificulte la entrada y salida de su garage, priorizar la vida. Las calles tienen que ser de una sola mano y es un plan integral”

En ese contexto, Viotti planteò que “la obra está a medias y los conflictos viales se trasladaron a otras calles y resulta de suma importancia que se conozca el plan vial que tiene el Municipio, haya instancias de diálogos con el Concejo y los vecinos y cuanto antes se aplican”.

Pero quien antes le pidió al Municipio que cierre el capítulo de avenida Italia no estuvo muy de acuerdo con la propuesta de Viotti y dijo no entender que “si ya estaba tomada la decisión y con estudios profesionales que la avalan las intervenciones para que se involucró a los vecinos y se generó esta grieta. Si en los próximos cambios que tienen planificado hacen lo mismo le van a llevar la grieta a los vecinos de otras calles del barrio”.

Fue Lisandro Mársico (PDP) quien le explicó que “las formas de gobierno han cambiado y ahora se buscan procesos participativos y eso es lo que se intenta ahora para encontrar consensos”.

En el final hubo encendidos reproches hacia la actual conducción vecinal por haber tomado partido por una postura, desconociendo a la otra. “Hoy la vecinal no nos apoya y está tratando de avasallar nuestra postura”, advirtieron.