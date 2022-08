Unión recibe a Gimnasia y Tiro

Unión de Sunchales recibirá este sábado a Gimnasia y Tiro de Salta en uno de los partidos correspondientes a la 25ª fecha de la Zona B del torneo Federal A. El partido se disputará desde las 20 en el estadio de la Av. Belgrano de la vecina ciudad, con el arbitraje de Juan Ignacio Nebbietti, de Río Colorado.

El Bicho Verde, que viene de quedar libre, acumula 19 puntos en el puesto 14, a dos puntos de la zona de descenso. Su rival marcha quinto, con 37 unidades y es siempre uno de los aspirantes a luchar por el ascenso.

Entrando en la etapa resolutiva del campeonato, hacerse fuerte de local es primordial para el elenco dirigido por Walter Grazziossi. De tal modo, intentará aprovechar esa condición. Además, luego habrá fecha entre semana teniendo que enfrentar el Bicho Verde el día miércoles a las 19 a Atlético Paraná (arbitraje de Joaquín Gil).

El resto de la jornada de este sábado será: a las 14 DEPRO vs. Atlético Paraná; a las 15 Sp. Belgrano de San Francisco vs. Gimnasia de Concepción del Uruguay; Douglas Haig de Pergamino vs. Boca Unidos de Corrientes; 15.30 Defensores de Villa Ramallo vs. Juventud Antoniana de Salta; 16 Sarmiento de Resistencia vs. Juventud de Gualeguaychú; San Martín de Formosa vs. Sp. Las Parejas y 22 Central Norte de Salta vs. Crucero del Norte. Libre: Racing de Córdoba.