El fallecimiento del "Flaco" Bergesio

Quien haya escuchado transmisiones radiales santafesinas en los últimos 30 o 40 años sabrán de quien nos referimos. Oscar Bergesio fue un comentarista de fútbol respetado y valorado por oyentes, pero también por protagonistas del ambiente como jugadores, entrenadores o dirigentes, en tiempos donde el fútbol no estaba tan contaminado por el negocio.

A los 81 años este viernes 19 de agosto murió "El Flaco". El que comentó fútbol durante décadas y LT10 fue su casa. Desde la emisora universitaria ejerció un estilo diferente, inconfundible. Se caracterizaba por describir con palabras simples lo que estaba viendo, para que el que estaba del otro lado escuchando interpretara fielmente lo que ocurría, al fin y al cabo la misión de una transmisión radial.

En 2019, a poco más de un año de retirarse del comentario, el Concejo Municipal santafesino lo distinguió como Ciudadano Ilustre. Cuando le acercaron aquella vez un micrófono y le preguntaron qué le diría a alguien que pretende ser comentarista no dudó en afirmar que "lo primero es no tomarse esto como una diversión y fundamentalmente como una profesión de cholulaje. No puedo aceptar que haya periodistas que hagan periodismo nada más para estar cerca de las estrellas del fútbol, esto hay que sentirlo como vocación”.

No solamente fue periodista, también músico, empleado de la EPE y hasta portero en un boliche bailable de la ciudad. Pero a partir de 1969 inició su camino en el periodismo deportivo local, dejando una huella imborrable.