El tributo a The Beatles llegará a la ciudad

“The Latin American Beatles” es el nuevo concepto en Banda Tributo a “The Beatles".

Four Beatle Band tuvo el orgullo de representar a la Argentina en la Beade Week de Liverpool, Inglaterra (ciudad natal de Los Beatles), en Agosto de 2008. Esto tras haber obtenido e1 1er Puesto en e1 Concurso “7 semana Beatle de Latinoamérica”, compitiendo con bandas tributo dc todo el continente.

Ofrecen un espectáculo ideado y producido a la altura de 1os más exigentes estándares de calidad a nivel internacional. Un show con despliegue de instrumentos y equipos originales, vestuario Beatle y e1 nivel estético y musical más alto en lo que a Tributo Beatle se refiere, logrando crear la magia de tener a Los Beatles en su evento.

La cita es, entonces, el próximo jueves 22 de Septiembre, desde las 21hs, en el Cine Teatro Belgrano. Hasta el 25 de agosto está la pre venta exclusiva. Las entradas se pueden adquirir en Faber Librería y a través de la plataforma plateavip.com.ar



GRAN RECONOCIMIENTO

Desde el primer día Liverpool los recibió con los brazos abiertos. Muchísima gente se acercaba y decía ‘yo pude ver a Los Beatles aquí en The Cavern (el mítico club donde tocaban en sus comienzos), y ustedes me transportaron, me hicieron revivir viejas épocas".

El mismísimo Allan Williams (primer manager de Los Beatles) los vio allí y se sorprendió al ver que interpretaban canciones de los comienzos de Los Beatles, canciones que ellos solían interpretar en Hamburgo, ciudad en la cual Allan les conseguía conciertos. Otros quedaban impactados al ver la versatilidad de la banda, que pasaba de interpretar canciones de la Beatlemania, a temas muy elaborados como I want you (Abbey road), Back in the USSR (álbum blanco), e inclusive canciones de Los Beatles ya en su etapa de solistas.

Este grupo se caracteriza por la utilización de instrumentos y equipos con carácter de “Replica Exacta” a los usados por Los Beatles hace más de 40 años, para así lograr el mismo timbre y sonoridad, acercándose fielmente al característico sonido Beatle.

Cada uno de los integrantes, cuenta con una extensa trayectoria artística y fueron premiados en distintas oportunidades por su excelencia en la recreación musical y estética de cada uno de Los Beatles.

Julian Bregliano — John Lennon

Premio John Lennon de la Paz junto a Danger Four “la primera banda beatle de Latinoamérica”. Músico Multi instrumentista. Ganador del Premio Cavern “Mejor John”.

Hernan Migliano — Paul McCartney

Tuvo e1 Orgullo de haber sido ganador de “La Primer Semana Beatle de Latinoamérica”. Premios Cavern Club “Mejor Paul McCartney 2003, 2004, 2005, 2007 y 2019. Ex Ganador de la “Semana Beatle 2006 y 2008.

Ignacio Molina — George Harrison

Destacado Guitarrista del ambiente Beatle, Multi instrumentista, Sesionista, Ganador del Premio Cavern “Mejor George 2005”.

Julian Gramano — Ringo Starr

Tuvo e1 orgullo de recibir la mención “Mejor Ringo 2019” Multi Instrumentista. Sesionista.