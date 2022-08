La séptima será con con pilotos invitados

MIDGETS SHOW AND POWER

Para darle continuidad a su Torneo Oficial 2022 la categoría Midgets Show and Power estará disputando la séptima fecha el próximo domingo en el circuito "Atilio Carinelli (h)" de San Antonio - Castellanos.

Esta competencia será especial, ya que contará con la participación de pilotos invitados, entre los que merecen destacarse los nombres de Cristian Molardo y Guillermo Bogetto.

Cristian lo hará con su hijo Jeremías, en tanto que Guillermo volverá a hacerlo con Matías Audino, el vigente campeón del Midgets del Litoral y actual líder del Midgets Show and Power.

Las duplas están terminando de conformarse y seguramente por estas horas se darán a conocer oficialmente.

Además, se presentará el Mini Power (Escuela y Promocional), divisionales que anuncian nuevas incorporaciones a partir de esta fecha.



EL CRONOGRAMA

Este sábado se habilitará el mismo escenario que se utilizará el domingo, para la realización de pruebas libres, como ocurre habitualmente en la jornada previa de cada fecha.

En cuanto a las actividades del domingo serán las siguientes: una tanda de pruebas libres (titular o invitado, a elección del binomio); clasificación (titular o invitado, también a determinar por los integrantes de las duplas); series (invitado); semifinales (titular); finales A y B de titulares (serán engrillados según puestos y tiempos de las semifinales); finales A y B de invitados (serán engrillados según la posición de la clasificación obtenida por el titular o el invitado).

Vale la pena aclarar que las finales de titulares y de invitados tendrán puntaje completo, el que será otorgado al piloto titular. El piloto titular que participe sin piloto invitado podrán competir como una carrera normal, efectuando las mismas vueltas y el mismo cronograma habitual de otras competencias, solo que no obtendrá la puntuación que le puede otorgar el invitado en su final.



ES LÍDER AUDINO

Con seis fechas disputadas, así están ordenadas las posiciones del campeonato: Matías Audino 179 puntos; Pablo Bailetti y Angel Gaggi 166; Germán Mathier 159; Leonardo Sterpone 143; Jesús Ceragioli 118; Gastón Viano 108; Joaquín Beccaría 103; Diego Bruera 101; Marcos Zurvera 100; Tomás Platini y Matías Maina 97; Tomás Eisenacht 86; Héctor Heit 81; Daniel Taverna 78; Darío Pairone 75; Matías Giordano 72; Cristian Mattioli 70; Sebastián Vila 68; Jeremías Molardo 64; Lucas Torassa y Federico Flogna 59; Germán Gorlino 57; Edgardo Osorio 55; Marcos Bottazzi, Santiago Eisenacht y Carlos Boscatti 53; Martín Tosetto 50; Nicolás Scandalo 34; Leandro Pons 33; Mariano Bacci y Roberto Hernández 30; Matías Baronetto 29; Adrián Bonafede y Martín Pic 27; Maximiliano Battaglino y Jorge Destefani 25; Franco Gerbaudo 24; Oscar Belinde y Arturo Funes 21.