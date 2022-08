Centros Comerciales Abiertos, un formato que no pierde vigencia

Con una muy buena participación de dirigentes de Rafaela y la región se realizó ayer el Foro Regional de Centros Comerciales Abiertos, un espacio para "compartir experiencias y debatir acciones para sostener el nivel de actividad o bien aportar por el crecimiento", tal como afirmó el empresario rafaelino, José Frana, de la Comisión de Comercio y Servicio del Centro Comercial e Industrial (CCIRR) y vicepresidente de la Federación de Centros Comerciales de la Provincia (Fececo).

Frana estuvo a cargo de la apertura del encuentro, que se desarrolló desde las 13:00 hasta las 18:30 en el Auditorio de la gremial empresaria, junto al ex presidente de Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y actual titular de la Federación de Centros Comerciales a Cielo Abierto, Fabián Tarrío, y el secretario de Comercio Interior de la Provincia, Juan Marcos Aviano, quien firmó un convenio para impulsar el primer Censo de la actividad comercial.

"Este Foro Regional se inscribe en los 90 años del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región. Y la consigna además es abordar el eje Ciudad, Comercio y Turismo en momentos que, por ejemplo, Rafaela busca posicionarse como una ciudad de eventos, lo cual es una oportunidad para los centros comerciales a cielo abierto", sostuvo Frana, quien antes del inicio del Foro ofreció una conferencia de prensa junto a Tarrío y el presidente de Fececo, Eduardo Taborda.

El foro regional "Gestión de Centros Comerciales Abiertos: una mirada integradora para potenciar el desarrollo de nuestras comunidades", contó con distintos paneles y disertaciones de especialistas. La propuesta permitió "poner en valor el modelo de gestión asociativa del comercio minorista y servicios urbanos como dinamizador de la actividad comercial y su rol en la economía del territorio, la importancia de promover el turismo receptivo en sus diferentes formas como estrategia de desarrollo local, y la impostergable tarea de transformación digital que deben afrontar todos los actores de cualquier cadena productiva".

En la conferencia de prensa, Tarrío explicó que "la idea que tenemos desde CAME, hace 22 años, es revalorizar los centros comerciales de avenidas y calles de cada ciudad, que tiene fuerte presencia minorista". En este sentido, señaló que "primero mediante una alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo y después de 2010, CAME sostuvo la propuesta, con múltiples acciones en más de 150 ciudades de todo el país, desde Ushuaia a La Quiaca, y de este a oeste". El dirigente consideró que "este tipo de estrategias consolida la economía local, la provincia de Santa Fe es un buen ejemplo porque tenemos muchas ciudades que se sumaron a esta iniciativa". "En Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires se encuentra la mayor cantidad de centros comerciales abiertos que se han revalorizado en beneficio de cada ciudad y sus respectivas regiones", agregó para luego destacar la iniciativa de la Comisión de Comercio y Servicio de Rafaela para organizar este debate en forma conjunta con Fececo y Red CAME. "Nosotros venimos a acompañar, hemos hecho muchas cosas juntas con nuestros asociados de Rafaela", subrayó.

"Consideramos desde CAME muy importante generar espacios de discusión para tratar esta propuesta de centros comerciales abiertos que mejora la economía de la ciudad, que no aporta a grandes superficies que se llevan las ganancias a otros lugares", sostuvo.

Consultado sobre la coyuntura nacional, Tarrío expresó que "estamos viviendo momentos de incertidumbre, no es fácil la situación del país, las Pymes en general tanto de comercio como del sector industrial sufren por los problemas de acceso a los insumos". "Le planteamos los problemas a Daniel Scioli, pero se fue rápido del cargo de ministro de la Producción, la semana pasada tuvimos con José De Mendiguren, pero la verdad es que la coyuntura está bastante difícil, necesitamos certidumbre, y todavía no la tenemos", admitió. "Es una realidad que nos faltan insumos porque no hay dólares en el Banco Central, que retiene los pocos que dispone para cuestiones estratégicas. Apuntamos a que el nuevo ministro de Economía (Sergio Massa), que si bien no es economista es un político avezado, logre avances. Porque es necesario trabajar políticamente el tema", indicó el dirigente de CAME.

En este escenario, Tarrío reclamó un amplio acuerdo político. "En 2001 formé parte de la Mesa de Diálogo donde estaban sentados el sindicalismo, el empresario, el Gobierno, la Iglesia y hasta un delegado de la ONU, el ahora Papa Francisco, antes Jorge Bergoglio encabezó el diálogo, con el obispo Jorge Casaretto. Forzó el diálogo, el acuerdo político necesario. Qué lástima que fue en el espanto, cuando ya estábamos muy mal. No queremos llegar otra vez al espanto, lo bueno sería sentarnos todos a hablar ahora, que en base a acuerdos que no son solo económicos podamos encausarnos. Pero hoy no es fácil", afirmó.

Con la inflación en niveles elevados, el dirigente de CAME reiteró que "es un momento complicado, ahora hay una posición de los sindicatos quieren actualizar los convenios salariales, con cierta razonabilidad". "En nuestro caso debemos sentarnos con el Sindicato de Empleados de Comercio, que tiene 1.250.000 afiliados. Y nuestra realidad no es buena, al comercio hoy no le va bien, en julio cayeron las ventas otra vez, más del 3,5% en comparación con igual mes del año pasado, y en relación a junio último estamos 6,9% abajo. Agosto no viene bien", evaluó.

Por su parte, Taborda adelantó que del 1 al 4 de septiembre en la Estación Belgrano de la ciudad de Santa Fe se llevará a cabo la primera Exposición de Turismo y Comercio. "Será inédita, porque vamos a encontrar una interacción de toda nuestra provincia, vamos a encontrar nuestra provincia de Santa Fe ploteada en escala en el piso, con las rutas y caminos marcados que funcionarán como los pasillos para movernos por la muestra. Vamos a ir recorriendo la Provincia dentro de la Estación Belgrano. Cada localidad tendrá que mostrar lo que ofrece al turista, lo cultural, lo gastronómico y la oferta de diversión. Habrá espectáculos de música, de cultura e incluso presentaciones especiales sobre platos típicos y gastronomía, todo con entrada libre y gratuita", detalló.