Título para el Sub 13 de Ben Hur

Por la octava fecha del Torneo Regional Juvenil AFA, Ben Hur visitó a Atlético San Jorge sumando un triunfo y dos derrotas. Fue el miércoles por la tarde, cuando la BH disputó una nueva jornada del certamen regional en el predio del equipo sanjorgense.

Por la Zona Nº 3, el Lobo logró una victoria en Sub 13 y dos derrotas, en Sub 15 y Sub 17. Este es el detalle:

Sub 13: Atlético San Jorge 0 vs Ben Hur 3 (Agustín Imoberdof y Martín Rivero -2-).

Sub 15: Atlético San Jorge 3 vs Ben Hur 0.

Sub 17: Atlético San Jorge 2 vs Ben Hur 0.

A falta de una fecha, el equipo Sub 13 logró consagrarse campeón de la Zona Nº 3. El elenco que conducen Juanjo Andereggen y Matías Tolosa se impuso anticipadamente de manera invicta. Hasta aquí acumula siete victorias y dos empates, con 22 goles a favor y solo 6 conversiones en contra.

En la próxima fecha, el Lobo jugará en condición de local enfrentando a Unión de Sunchales. La jornada de se disputará el miércoles 31 de agosto.