Quilmes y Peñarol son locales

Este viernes dará comienzo la quinta fecha, última de la primera rueda, de la Copa Santa Fe de básquetbol, que tendrá la presentación desde las 21.30 de los cinco elencos de la ARB que disputan esta instancia Federativa.

En la Zona C, Quilmes intentará obtener el primer triunfo cuando reciba al vanguardista Atlético María Juana en el estadio Elías David (arbitraje de Chaparro y Gauna).

También será local Peñarol, que por el grupo D será anfitrión de Atlético Sastre (Angelini y Meza). Los de Villa Rosas no han podido ganar y el de hoy será el tercer cotejo consecutivo de local. En cambio, Independiente -que ha sumado dos triunfos en forma consecutiva- se trasladará hasta Firmat para enfrentar al local (Acuña y Pereyra).

En el grupo B, Atlético de Rafaela (3-1) estará viajando hasta Tostado para enfrentar al local Atlético con arbitraje de Molina y Ceccheti. Por el mismo grupo, Brown de San Vicente recibirá a Colón de San Justo.

Por la Zona A, el invicto Unión de Sunchales viajará a San Justo para medirse con Sanjustino (Olivero y Méndez los árbitros).



LAS POSICIONES

En la zona A Unión de Sunchales acumula 4 triunfos, San Lorenzo de Tostado tiene marca de 2-1, Huracán 2-2, Alma 1-2, Sanjustino 1-1 y Unión de Avellaneda 0-4.

En el grupo B, Platense y Atlético Rafaela lideran con 3-1, Atlético Tostado y Cacu 2-2, Brown de San Vicente y Colón de San Justo 1-3.

La zona C tiene a Atlético María Juana con marca de 4-0, Rivadavia, Argentino, Ceci, y Banco tienen 2-2, y Quilmes 0-4.

En la zona D Gimnasia está 3-0, Atlético San Jorge 3-1, Atlético Sastre 2-1, Independiente 2-2, Firmat 1-3 y Peñarol 0-4.



BEN HUR ANTE 9 DE JULIO

Los dos equipos rafaelinos que no disputan la Copa Santa Fe jugarán entre sí hoy en la apertura de la nueva fecha del Oficial de la ARB. El encuentro se disputará desde las 21.30 en el Coliseo del Sur, con el arbitraje de Ariel Aicardi y Brian Padilla.

La continuidad de la programación será el martes a las 21.30 con Unión de Sunchales vs. Argentino Quilmes (Marcos Macagno y Guillermo Theler) y Libertad vs. Atlético (Gonzalo Ponce y Brian Padilla); mientras que el miércoles 21.30 Peñarol vs. Independiente (Ariel Aicardi y Maximiliano Merlo) cerrarán la jornada.

Posiciones: Libertad 14 puntos; Unión 13; Independiente y Atlético 11; 9 de Julio 10; Ben Hur 9; Quilmes 7; y Peñarol 6.